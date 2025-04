Zašto parovi koji se svađaju imaju manje šanse za prekid: Nakon rasprava slijede razgovori koji pomažu odnosu

Klinička psihologinja Deborah Grody za Time je kazala da je veza bez svađe znak da ona neće trajati.

“Veze koje se ne mogu spasiti su one u kojima nema trzavica ili ih uopšte nije ni bilo. Oni parovi koji su pronašli savršenu formulu za skladan suživot su postali ravnodušni i ne svađaju se jer ih nije briga. Oni će vjerovatno završiti razvodom”, kazala je Grody.

Ona tvrdi da to ne znači da parovi koji se često svađaju imaju bolju vezu nego su to oni koji imaju konstruktivnu svađu. Iskreni razgovori koji slijede nakon svađe nadmašuju kratkotrajnu neugodnost izazvanu izražavanjem ljutnje.

Profesor Noam Ostrander je mišljenja da se partneri najčešće svađaju oko istih stvari te u tim slučajevima ništa ne rješavaju, a kako bi se prekinuo taj ciklus on savjetuje da se zaustavite i dođete do korijena problema.

Korištenje rečenica “Ti nikad” ili “Ti uvijek” mogu izazvati osjećaj kod partnera kao da ga napadate. Umjesto da koristite ovaj ton preporučuje se da budete izravniji i tražite od partnera da obavi određeni zadatak.

Prečesto dolazi i do toga da se tokom svađe ništa ne rješava jer su oba partnera zauzeta razmišljanjem o tome šta će reći sljedeće umjesto da zapravo slušaju ono što se govori. Ukoliko vam je stalo do veze i partnera savjetuje se da slušate bez upadanja u riječ. Ukoliko postoji nešto što ne razumijete, korisno je da to razjasnite prije nego reagujete i da bude s iskrenom namjerom da to shvatite.

Također, stavljanje svađe “na pauzu” omogućit će vam da razmišljate jasnije i shvatite šta je stvarni problem te uspijete vidjeti stvari iz perspektive partnera. Najbolja stvar kada stavite svađu “na pauzu” je to što možete savladati probleme bez da ih pogoršate.

“Većinu vremena, tokom svađe riječi se izgovaraju u ljutnji, a riječi se ne mogu povući”, kazala je Grody, prenosi Klix.

