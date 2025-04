Horoskopski znakovi koji žive za dobivanje komplimenata

Za neke ljude komplimenti nisu samo lijepe riječi, već nešto o čemu su ovisni i loše se osjećaju ako im u danu neko ne da barem jedan kompliment. Njima kompliment nije samo lijepa gesta, već osnovna životna potreba. Kao kisik. Kava. I malo pažnje. Uvijek.

Lav

Ako postoji znak koji se rodio s nevidljivom krunom na glavi, to je Lav. I ne, nije da on ne zna da je poseban, vrlo dobro zna. I te kako. Ali to ne znači da mu ne trebate to redovito potvrđivati. Dajte mu kompliment i gledat ćete čistu transformaciju: kraljevski osmijeh, držanje ravno kao da ga snimaju i oči koje sjaje kao da ste mu upravo dodijelili zlatnu medalju za životno postignuće.

Vaga

Vaga će vam reći da ne mari za mišljenja drugih. I to će reći sa savršeno složenom kosom, tenom bez greške i stilom koji izgleda kao da je izašao iz modne kampanje. Istina je, Vaga voli biti voljena. I obožavana. I estetski cijenjena.

Njezin dan jednostavno nije potpun bez barem jedne iskrene pohvale. Recite Vagi da joj haljina izgleda božanstveno i ona će vas se sjećati do kraja godine. Ili barem do sljedećeg komplimenta.

Blizanci

Blizanci možda djeluju kao da ih ništa ne dira, sve shvaćaju kao šalu i najviše vole biti duhoviti u društvu. Ali ispod te brbljave površine skriva se prava ovisnost o dobrim riječima. Pohvalite ih zbog njihove ideje, komentara, izgleda, čak i zbog toga kako su složili rečenicu u grupnom chatu i imate njihovu pažnju zauvijek.

Pripadnici ovog znaka možda neće odmah pokazati koliko im kompliment znači, ali zapisat će ga negdje u glavi, uredno spremiti i vaditi kad im zatreba doza samopouzdanja. Posebno cijene kreativne komplimente. Što su čudniji i originalniji, to bolje, piše index.

