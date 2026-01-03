‘Izraelski’ lanac restorana u Belgiji zatvoren nakon bojkota

Iako vlasnici pripisuju kolaps ogromnom gubitku uzrokovanom “online mržnjom” i bojkotima nakon napada na Gazu, financijski podaci otkrivaju da se lanac borio s rastućim dugovima i brzim, neodrživim širenjem još od 2021. godine.

Antwerpenski “izraelski” lanac restorana Boker Tov najavio je zatvaranje svog posljednjeg restorana i podnio zahtjev za stečaj, označavajući kraj nekoć uspješnog poslovanja.

Odluka, objavljena posljednjih dana, uslijedila je nakon duljeg razdoblja financijskih problema pogoršanih vanjskim pritiscima, s posljednjom poslovnicom u Antwerpenu zatvorenom nakon što je lokacija u Gentu zatvorena u septembru 2025.

U svom vrhuncu, lanac je upravljao s četiri lokacije diljem Belgije, dvije u Antwerpenu, jednom u Gentu i jednom u Bruxellesu, u povijesnoj jevrejskog četvrti Antwerpena, domu otprilike 20 000 ortodoksnih Jevreja.

Jedan od navedenih razloga za zatvaranje su anti-‘izraelski’ bojkoti koji su se pojačali nakon ‘izraelskog’ napada na Gazu.

Restoran je također spomenuo „antisemitizam“, a belgijski premijer Bart De Wever posjetio je podružnicu u Antwerpenu u rujnu 2025. kako bi osudio „antisemitizam“.

Financijski podaci pokazuju da su se dugovi gomilali od 2021., a lanac je zabilježio prvi gubitak u prethodnoj godini, što sugerira da su poslovne odluke glavni razlog zatvaranja.

Ovo zatvaranje događa se u širem kontekstu rastućih bojkota protiv ‘Izraela’ diljem Belgije i Europe, gdje se preko 300 kulturnih institucija i 875 umjetnika pridružilo bojkotima protiv ‘izraelskih’ entiteta, navodeći ratne zločine u Gazi.

