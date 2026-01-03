ZA JUTRA KADA KASNITE: Trik za oči koji svi primijete

Smokey eyes nikada ne izlazi iz mode. No, iako izgleda zavodljivo i dramatično, mnoge žene odustanu već na prvoj stepenici jer vjeruju da je za njega potrebno mnogo vrsta sjenila, četkica i tehnika blendanja koje djeluju prekomplicirano. Na sreću, najjednostavniji smokey eyes možete napraviti uz samo jedan proizvod – tekuće sjenilo ili čak običan bronzer.Ako u svojoj kozmetičkoj torbici imate tekuće sjenilo u toploj smeđoj, bronzanoj, sivkastoj ili zagasitoj ljubičastoj nijansi, već imate sve što vam treba. Dovoljno je malo proizvoda nanijeti prstom na sredinu kapka i lagano ga utapkati i razmazati prema rubovima, sve do pregiba oka. Nema potrebe za preciznošću jer upravo u toj neurednosti leži čar smokey efekta,piše Avaz

Ako želite dodatno istaknuti oči, ostatak sjenila koji je ostao na prstu ili četkici možete nježno povući ispod donje linije trepavica. Ono što ovaj minimalistički pristup čini posebno privlačnim je činjenica da za njega nije potrebna makeup vještina.

Sve se može napraviti doslovno s dva prsta i jednim proizvodom.

Idealno za jutra kad kasnite, spontane izlaske ili jednostavno dane kad želite izgledati kao da ste se dodatno potrudili, a zapravo niste.

Facebook komentari