Horoskopski znakovi koji često varaju partnere

Izdaja povjerenja u vezi jedan je od najtežih udaraca koje partnerstvo može doživjeti. Iako razlozi za prevaru mogu biti različiti – emocionalna udaljenost, traženje uzbuđenja, nezrelost – neka ponašanja češće se ponavljaju kod određenih tipova ljudi. Prema astrologiji, ljudi koji često varaju partnere rođeni su u ovim horoskopskim znakovima.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj duhovitosti, šarmu i potrebi za stalnom komunikacijom, ali upravo ta potreba za stalnom stimulacijom može ih dovesti do prelaženja granica. Brzo im postaje dosadno, a ako u vezi osjete emocionalnu ili intelektualnu prazninu, lako se mogu upustiti u paralelne odnose. Njihova dvolična priroda često im omogućuje da skrivaju istinu, barem neko vrijeme, što im dodatno olakšava varanje.

Strijelac

Strijelci vole slobodu, uzbuđenje i sve što izlazi izvan okvira svakodnevice. Iako mogu biti iskreni i odani, ako se osjete zarobljenima ili emocionalno zapostavljenima, često će potražiti avanturu drugdje. Nisu nužno zlonamjerni, ali im je teško odoljeti novim iskustvima, što ih može dovesti do nevjere. Vole istraživati i ne vole se osjećati ograničenima, što može biti izazov za partnere koji traže stabilnost.

Ribe

Iako na prvi pogled djeluju nježno i osjećajno, Ribe su emocionalno vrlo složene. Ako se osjećaju neshvaćenima ili zanemareninima, mogu potražiti bliskost s nekim tko im pruža pažnju i toplinu. Ne rade to iz osvete, već iz duboke potrebe da se povežu. No njihova sklonost maštanju i bježanju od stvarnosti može ih dovesti do emocionalnih afera koje lako prerastu u nešto više, piše index.

