U ponedjeljak odluka o akcizama: Gorivo bi moglo pojeftiniti i više od 50 feninga po litru

Predstavnički dom PSBiH u naredni ponedjeljak će se izjašnjavati o dopunama Zakona o akcizama BiH čije usvajanje bi omogućilo privremeno smanjenje, odnosno ukidanje akcize na naftne derivate.

Saša Magazinović poslanik u Predstavničkom domu PSBiH i predlagač zakona, podsjeća da je ovaj prijedlog u hitnoj proceduri te ističe da nažalost, svaki novi dan donosi potvrdu potrebe hitnog usvajanja ovog zakona koji će biti stalni alat Vijeća ministara kojim može djelovati u kriznim situacijama kako bi gorivo za stanovništvo i privredu bilo jeftinije.

– U praksi bi to značilo da za onaj iznos za koji se privremeno smanji vrijednost akcize ili se ona ukine finalna cijena goriva bi za taj iznos bila niža. Na cijenu akcize se obračunava i PDV tako da u slučaju pojedinih goriva u krajnjem slučaju to može značiti i nižu cijenu goriva i preko 50 feninga po litru – ocjenjuje Magazinović.

On kaže i da je akciza budžetski prihod i da svako smanjenje ili ukidanje akcize znači manje novca u budžetu. Međutim, ističe i da struka smatra da u kriznim situacijama država treba intervenisati ne misleći kratkoročno na svoje prihode.

– Jer posljedice rasta cijena goriva i posljedično rasta cijena roba i usluga imaju daleko veće posljedice nego što je privremeno odricanje od dijela budžetskih prihoda.

Zahvaljujem svima iz politike, privrede i struke koji su do sada podržali ovaj zakon i očekujem da ga Predstavnički dom usvoji, a da onda Dom naroda zakaže hitnu sjednicu samo o ovom zakonu kao što su zakazali za budžet i usvoje ga. Ovo je trka sa vremenom, prevažna je tema, a interes ljudi i privrede je iznad svakog političkog interesa – zaključuje Magazinović.

