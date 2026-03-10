Kantonalna inspekcija provjeravala 20 pekara u Sarajevu: Dvije su odmah zatvorili zbog loše higijene

Tokom mjeseca februara 2026. godine inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo vršili su redovne inspekcijske nadzore nad radom 20 obrtničkih radnji – pekara, kao subjekata koji posluju s hranom. S ciljem kontrole higijene procesa rada u postupku inspekcijskih nadzora je za potrebe mikrobiološke analize uzeto ukupno 97 briseva sa različitih površina, opreme, ruku i odjeće uposlenih.

Od ukupnog broja ispitanih uzoraka, 28 briseva nije odgovaralo odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (“Sl. Glasnik BiH”, br.11/13, 79/16 i 64/18), odnosno Smjernicama za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (2023), jer sadrže mikroorganizme (aerobno mezofilne bakterije i enterobakterije) iznad definisanih graničnih vrijednosti.

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja higijene procesa rada mikrobiološkom analizom briseva i utvrđenog činjeničnog stanja kod subjekata u poslovanju s hranom (SPH), izdata su rješenja o otklanjanju nedostataka, te dva rješenja o privremenoj zabrani rada zbog nezadovoljavajućeg sanitarno – higijenskog stanja.

Iz Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu subjektima u poslovanju s hranom preporučuje se dosljedno provođenje higijensko-sanitarnih mjera u skladu sa važećim propisima.

