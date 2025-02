Brak donosi dvije važne životne lekcije

Niko se ne rađa kao dobar partner

“Mnogi vjeruju da su neki ljudi jednostavno talentirani za veze, no to je mit. Nitko ne ulazi u brak s već razvijenim svim potrebnim vještinama – one se uče kroz vrijeme, praksu i pogreške. Dobar partner nije nešto što neko jednostavno jest, već nešto čime neko postaje. Komunikacija, empatija, donošenje odluka i emocionalna inteligencija nisu urođene osobine, već vještine koje se razvijaju”, kaže psiholog za Psychology Today, prenosi Index.

Osim toga, dodaje da nas brak suočava s vlastitim nesvjesnim obrascima ponašanja, strahovima i emocionalnim okidačima.

“Ako neko izbjegava sukobe ili teško izražava osjećaje, to se neće promijeniti samo zato što je u braku. Tek kada svjesno radi na tim izazovima, osoba može postati dobar partner”, istaknuo je.

Koliko uložite, toliko ćete dobiti

Brak nije nešto što teče samo od sebe – kvaliteta odnosa izravno ovisi o tome koliko truda oba partnera ulažu, napominje Travers. Svaka veza zahtijeva stalno ulaganje kroz prisutnost, zahvalnost i zajedničko provođenje vremena.

“Kada oba partnera kontinuirano ulažu, trud ne postaje teret, već prirodan dio odnosa. No, ako jedan od njih prestane ulagati, brak lako može postati izvor frustracije i nezadovoljstva. Primjerice, fizička i emocionalna intimnost ne održavaju se same od sebe – potrebno ih je njegovati. Isto vrijedi i za rješavanje konflikata – izbjegavanje sukoba može se činiti lakšim, ali potisnuti problemi s vremenom postaju još veći”, pojasnio je.

Dakle, ove dvije lekcije su usko povezane – niko nije rođen kao savršen partner, ali može postati bolji ako ulaže trud. Učenje bolje komunikacije, razumijevanje partnerovih potreba i rad na sebi ključni su za zdrav i sretan brak,pišu Vijesti

