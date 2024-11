Horoskop za novembar po viđenju arapskih proroka: Njima stiže mjesec mučenja i rada, a drugi će da uberu njihove plodove

Arapski horoskop, star stotinama godina, još uvijek je enigma za zapadni svijet. Zasnovan je na datumu i mjestu rođenja, kao i društvenom položaju roditelja, a smatra se jednim od najtačnijih horoskopa na svijetu.

Predviđanja arapskih astrologa (oni ih nazivaju prorocima) pažljivo se prate širom svijeta, jer su poznata po preciznosti – posebno u novembru, kada su po viđenju arapskih proroka uvek tačna.

Prema njihovim predviđanjima, jučešnji dan, 1. novembar, predstavlja prekretnicu za pet znakova, kojima donosi sreću i pozitivne promjene, posebno u finansijskom smislu.

Lav

Očekuje vas kreativni uzlet, realizacija započetih poslova i priznanja. Ovo će biti melem na vaše rane na duši, jer ste se poslednjih nekoliko meseci borili za bolje pozicije. Konačno će vaše zalaganje i upornost da istrajete u onome što želite biti vrednovano kako treba, a vama se pruža prilika za jednu od vodećih pozicija u poslu kojim se bavite.

Djevica

Konačno možete da se opustite jer sve dolazi na svoje mjesto. Uviđate da su bitke koje ste vodili, posebno za poboljšanje posla, počele da donose željene rezultate. Vama će zvijezda sreće zasijati na svim poljima, a posebno u finansijskom i privatnom životu. Porodica će biti fokus vaših želja, a razumijevanje i podrška partnera ono što ste oduvijek priželjkivali.

Škorpija

Zvijezde obećavaju uspjeh u karijeri i to baš sad kad vam je to preko potrebno. Dobit ćete profesionalno priznanje, poverenje onih s kojima sarađujete i projekte koji će doneti veliki novac firmu u kojoj radite, a vama pozamašan bonus. Obavezno deo novca ostavite sa strane za neki vaš crni fond. Ali, vama to ne treba govoriti, vi to već dobro znate i sami.

Strijelac

Kao pravi avanturisti, Strijelčevi će verovatno odmah početi da planiraju putovanja, jer nema ničeg što ih više raduje nego istraživanje novih mesta i kulture. Upravo će ta putovanja biti njihov izvor inspiracije i regeneracije.

Sav uložen trud i naporan rad sada će doneti plodove, a dok Strijelčevi budu neumorno radili, njihovi najbliži će uživati u blagodetima koje će im ovaj znak velikodušno pružiti. Strijelac ima jedinstvenu sposobnost da inspiriše ljude oko sebe svojim optimizmom i otvorenošću, pa će i drugi biti motivisani da krenu za svojim snovima. Iskoristite ovaj period za ostvarenje dugogodišnjih planova i maštarija – sada je pravo vrijeme da oslobodite svoju avanturističku prirodu i zgrabite prilike koje se pružaju.

Vodolija

Povoljni događaji, idealno vrijeme za dogovore i kupovinu, ali i rešavanje nagomilanih porodičnih problema. Sve ono što ste godinama vukli na plećima kao gotovo nerešivi problem, sad je došlo vreme da i to rešite sa najboljim mogućim ishodom po vas. Budite staloženi, jer je to jedini način da u razgovorima sa drugima istjerate svoje.

Ribe

Za vas će novembar biti mjesec trijumfa kakav odavno nije bio. Čeka vas upeh prilikom sklapanja za vas važnog ugovora. Na ovome radite već mjesecima i već ste počeli da gubite nadu i strpljenje da će nešto konkretno i opipljivo biti od toga. Ali, bez brige sad je trenutak da sve ideje sprovedete u djelo, sve će vam ići od ruke i kao podmzano. Nekad je potrebno sačekati pravi trenutak i da se sklope sve kockice, piše Dnevnik.rs.

