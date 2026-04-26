Petunije će „eksplodirati“: Dodajte im samo ovu 1 stvar i biće duplo bujnije nego prošle

Sigurno vam se desilo da kupite predivne, rascvjetale petunije, a da one već poslije dvije sedmice „tužno“ klonu ili prestanu da izbacuju pupoljke.

Niste same u tome, jer njega petunija zahtijeva malo više od običnog zalijevanja vodom s česme.

Danas vam otkrivam starinski trik koji koriste iskusni baštovani, a koji će natjerati vaše cvijeće da cvjeta duplo bujnije nego prošle godine.

Tajni sastojak koji mijenja sve

Tajna nije u skupim hemikalijama, rješenje se krije u nečemu što vjerovatno već imate u kuhinji.

Riječ je o običnom kvascu, koji djeluje kao prava energetska bomba za korijen biljke.

Kvasac sadrži vitamin B, minerale i aminokiseline koji direktno podstiču formiranje novih pupoljaka.

Rastvorite 10 grama svježeg kvasca u jednom litru mlake vode i dodajte jednu kašičicu šećera da „pokrenete“ proces.

Ostavite da odstoji dva sata, a zatim tom tečnošću zalijte svoje cvijeće jednom u 10 do 14 dana.

Pravilno zalijevanje i njega petunija

Ovo cvijeće je veliki ljubitelj vode, ali mrzi „mokre noge“ i vlagu koja se zadržava oko korijena.

Najbolje je da ih zalijevate rano ujutru, prije nego što sunce postane jako, kako bi listovi ostali suhi.

Ako primijetite da su listovi postali ljepljivi, to je često znak da biljci treba više vazduha ili da je napala neka štetočina.

Tokom vrelih ljetnih dana, njega petunija podrazumijeva zalijevanje dva puta dnevno – ujutru i kasno uveče.

Pripazite da voda nikada ne pada direktno na cvjetove, jer oni mogu lako da istrunu i postanu braon.

Orezivanje je ključ za gustinu

Mnoge žene se plaše da koriste makaze, misleći da će povrijediti biljku, ali istina je potpuno suprotna.

Čim primijetite da su grane postale predugačke i „tanke“, slobodno ih skratite za jednu trećinu.

Ovo će natjerati biljku da se grana i postane gusta poput žbuna, umjesto da ima samo par dugih stabljika.

Redovno uklanjajte suhe cvjetove zajedno s malom peteljkom na kojoj su rasli.

Ako ostavite suhe cvjetove, biljka će trošiti energiju na stvaranje sjemena umjesto na nove latice.

Gdje griješimo s pozicijom na terasi?

Petunije su „djeca sunca“ i zahtijevaju najmanje 6 do 8 sati direktne svjetlosti dnevno.

Ukoliko ih držite u dubokoj sjeni, one će se izdužiti, listovi će biti blijedi, a cvjetanje minimalno.

S druge strane, tamne saksije na jakom suncu mogu bukvalno da „skuvaju“ korijen, pa birajte keramičke ili svijetle saksije.

Dobra drenaža je obavezna – dno saksije mora imati rupe i sloj kamenčića ili pijeska.

SAVJET

Jednom mjesečno u vodu za zalijevanje dodajte kašiku običnog mlijeka. Kalcij iz mlijeka će ojačati zidove biljke, pa će vaše petunije biti otpornije na vjetar i ljetne oluje koje često lome krhke grane.

Česta pitanja naših čitateljki

Zašto moje petunije gube boju i blijede?

Najčešći razlog je nedostatak gvožđa u zemljištu. Potražite u poljoprivrednoj apoteci prihranu s dodatkom gvožđa (helatni oblik) i listovi će brzo povratiti tamnozelenu boju.

Koliko često smijem da koristim prihranu?

Tokom vrhunca sezone, od juna do avgusta, slobodno ih hranite jednom sedmično tečnim đubrivom za cvjetnice, uz povremenu upotrebu rastvora s kvascem.

Facebook komentari