Mačke i samoća: Koliko odsustva mogu podnijeti

Ako imate mačku kao kućnog ljubimca, vjerovatno ste se barem jednom zapitali koliko dugo je možete ostaviti samu kod kuće dok ste na kratkom putovanju ili u posjeti porodici i prijateljima.

Iako mačke važe za neovisne, suzdržane i pomalo ravnodušne životinje, njihov odnos prema samoći često je pogrešno shvaćen. Iza te prividne nezainteresiranosti krije se složen emocionalni svijet – dok neke mačke bez problema podnose odsustvo vlasnika, druge ga doživljavaju kao ozbiljan izvor stresa i usamljenosti, mnogo više nego što se to obično povezuje s ovom vrstom kućnih ljubimaca.

Za razliku od pasa, mačke velik dio dana provode spavajući ili njegujući se, naročito one starije pa se može činiti da im društvo nije prijeko potrebno.

Većina odraslih mačaka doista može bez problema ostati sama nekoliko sati, zabavljajući se same ili drijemajući na omiljenom mjestu. Pitanje je: “Gdje je granica?”.

Jedna noć samoće u pravilu ne predstavlja problem, pod uslovom da je mačka odrasla i naviknuta na svoje okruženje. Ipak, stručnjaci upozoravaju da mačku ne bi trebalo ostavljati potpuno samu duže od 24 do 48 sati.

Stručnjakinja za ponašanje mačaka Mikel Delgado ističe da su mačke izrazito osjetljive na promjene u rutini te da duže odsutnosti mogu izazvati stres, tjeskobu pa čak i probleme u ponašanju.

Osim emocionalnog aspekta, postoji i praktična strana problema. Ako se dogodi nešto neočekivano, primjerice zdravstveni problem, prolivena posuda vode ili prljava kutija s pijeskom, u tom slučaju nema nikoga ko bi reagovao. Zbog toga ostavljanje mačke same pet dana ili duže nikada nije sigurna opcija, osim ako neko redovno ne dolazi provjeriti stanje.

Pravila su još stroža kada je riječ o mačićima. Oni nemaju zrelost ni samokontrolu odraslih mačaka i lakše se mogu dovesti u opasnost.

Mačići mlađi od tri mjeseca ne bi smjeli biti sami duže od 20 minuta. U dobi od tri mjeseca mogu se ostavljati nešto duže, dok je s osam mjeseci, kada su uglavnom potpuno odrasli, prihvatljivo da pola dana provedu sami.

U razgovoru za francuski naučni časopis Futura, Mikel Delgado naglašava da tek nakon otprilike prve godine života mačke mogu bez stresa podnijeti cijeli dan samoće. Bez obzira na dob, dodaje, važno je mačku postupno učiti samostalnosti kako se ne bi nakupljali stres i nesigurnost.

Ako planirate izbivanje od jednog ili dva dana, priprema je ključna. Mačka mora imati svježu vodu, dovoljno hrane, čistu kutiju s pijeskom, igračke, mjesta za penjanje i predmete koji nose poznat miris doma. Također je važno zatvoriti opasne prostorije, ukloniti otrovne biljke te skloniti oštre ili sitne predmete koje bi mogla progutati.

Ipak, kako ističe Delgado, ni najsigurniji dom ne može zamijeniti ljudski kontakt. Najbolje rješenje je da svakodnevno navrati pouzdani prijatelj ili čuvar kućnih ljubimaca koji će mačku nahraniti, očistiti joj pijesak, provjeriti njeno zdravstveno stanje i posvetiti joj malo pažnje. To je najsigurniji način da mačka ostane mirna, sigurna i zadovoljna dok se vlasnik ne vrati.

