SATIMA TRAJE POTRAGA ZA PREDSJEDNIKOM IRANA! Svijet obilaze potresni snimci iz hrama Imama Reze, građani strepe

Potraga za iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem traje već dva i po sata nakon što se helikopter u kom se nalazio srušio na sjeverozapadu zemlje.

Svijet su ubrzo obišli snimci sa Iranske državne televizije, koji prikazuju molitve Iranaca u Hramu imama Reze, dok strepe zbog sudbine svog predsednika. Podsećamo, predsednik Irana Ibrahim Raisi vraćao se sa ceremonije otvaranja brane na granici Irana i Azerbejdžana i tada se njegov helikopter srušio pri sletanju u regiji Varzakan, 600 kilometara od Teherana.

Footage released by semi-official ISNA shows ongoing efforts to locate the helicopter that carried Iran's president and his entourage amid severe weather and heavy fog. pic.twitter.com/E2p7UwkI5a

— Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2024