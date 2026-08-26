Sladić najavljuje vrhunac vrućina: Bit će još za odlazak na more

Poznati meteorolog Nedim Sladić najavio je da bi u petak u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine mogli biti oboreni temperaturni rekordi ovog ljeta. U petak, temperature zraka u većem dijelu zemlje su od 36 do 42 stepena. U većini područja centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne vjerovatno će biti i najviše vrijednosti za 2026. godinu – objavio je Sladić na svom Facebooku.

Nije vrijeme za oproštaj od ljeta

Sladić je istakao da još nije vrijeme za oproštaj od ljeta, navodeći da nas i u narednom periodu očekuju brojni topli i vrući dani.

– Nepisano je pravilo da ne odbacuješ ljeto do početka oktobra i da ne otpisuješ kraće ugrize zime do treće dekade aprila. U BiH i dalje dosta vrlo toplih i vrućih dana, bit će za odlazak na more – poručuje Sladić.Na ponovni dolazak visokih temperatura u Bosni i Hercegovini upozoravaju i iz BHmeteo.

Vrhunac toplotnog vala očekuje se sutra i u petak, kada bi temperatura mogla dosezati oko 40 stepeni,piše Avaz

Vruće i u septembru

U najtoplijim područjima sjeverne i sjeveroistočne Bosne moguće su i temperature za nekoliko stepeni više, objavljeno je na Facebook stranici BHmeteo.

– Do vikenda pretežno sunčano, dok nas za vikend očekuje još jedno blaže osvježenje uz lokalno kišu i pljuskove – navodi se u njihovoj objavi.

Prema trenutnim prognozama, početak septembra donijet će još toplih, pa i vrućih dana, uz nastavak perioda kasnog ljeta.

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