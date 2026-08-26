Mekane cimet rolice koje se tope u ustima: Jednostavan recept za savršenu poslasticu

Ako volite mekano i mirisno tijesto, ove cimet rolice odličan su izbor za domaću poslasticu. Priprema nije zahtjevna, a najveći dio vremena potrebno je sačekati da tijesto nadođe. Rezultat su mekane rolice punjene maslacem, smeđim šećerom i cimetom, uz kremastu glazuru od sira.

Sastojci:

500 g brašna

75 g šećera

1 kesica suhog kvasca

1/2 kašičice soli

1 jaje

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200 ml toplog mlijeka

75 g otopljenog maslaca

Za nadjev:

100 g otopljenog maslaca

150 g smeđeg šećera

2–3 kesice cimeta

Za glazuru:

150 g krem sira

60 g šećera u prahu

malo mlijeka ili slatkog vrhnja

Priprema:

U većoj posudi pomiješajte brašno, šećer, kvasac i so. Dodajte jaje, toplo mlijeko i otopljeni maslac, pa zamijesite glatko i mekano tijesto. Pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu oko sat vremena, odnosno dok se volumen ne udvostruči.

Za to vrijeme pomiješajte smeđi šećer i cimet. Kada tijesto nadođe, razvaljajte ga u pravougaonik, premažite otopljenim maslacem i ravnomjerno pospite mješavinom šećera i cimeta. Zarolajte tijesto počevši od duže strane, a zatim ga narežite na komade debljine oko tri do četiri centimetra.

Ispecite i dodajte glazuru

Rolice složite u pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo prostora između njih. Pokrijte ih i ostavite još oko 20 minuta. Rernu zagrijte na 200 stepeni i pecite približno 20 minuta, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju.

Za glazuru pomiješajte krem sir i šećer u prahu, pa postepeno dodajte malo mlijeka ili slatkog vrhnja dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Premažite je preko još toplih rolica kako bi se lagano otopila i upila u tijesto. Najbolje ih je poslužiti dok su još tople i mekane.

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