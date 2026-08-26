Od danas nema milosti za obijesnu vožnju: Moguće i oduzimanje vozila

U određenim slučajevima moguće je i oduzimanje vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 saopćilo je da 26. augusta 2026. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama u Kantonu 10, kojima se uvode znatno strožije sankcije za pojedine saobraćajne prekršaje.

Novim zakonom prvi put je definisan prekršaj „obijesne vožnje“. U tu kategoriju, između ostalog, spada vožnja sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem opojnih sredstava.

Obijesnom vožnjom smatra se i prekoračenje dozvoljene brzine u naseljenom mjestu za više od 40 kilometara na sat, odnosno izvan naselja za više od 60 kilometara na sat.

Među takve prekršaje ubrajaju se i preticanje kolone vozila preko pune linije, kao i prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u razmaku od 20 minuta.

Za ove prekršaje predviđena je kazna od 2.000 do 3.000 KM, zabrana upravljanja vozilom šest mjeseci i dva kaznena boda,pišu Vijesti

Zakon predviđa i mogućnost oduzimanja motornog vozila vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom pravosnažno kažnjen za obijesnu vožnju.

Nove, veće kazne uvedene su i za neke od najčešćih saobraćajnih prekršaja.

Za korištenje mobitela tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i korištenje uređaja koji mogu ometati rad uređaja za mjerenje brzine, propisane su novčane kazne od 200 do 400 KM.

Iz MUP-a Kantona 10 pozvali su sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, uz najavu da će policijski službenici na terenu primjenjivati sve zakonom propisane ovlasti i sankcije.

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