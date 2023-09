Ukrajina potvrdila: ‘Mi stojimo iza napada na ruski aerodrom’

Dužnosnik je potvrdio lokalne izvještaje da ukrajinska vojna obavještajna služba (GUR) stoji iza napada. Oštećena su četiri aviona Il-76.

Izbio je požar i dva aviona su se zapalila, objavila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na hitne službe. Ruski mediji objavili su snimke na kojima se vidi gusti crni dim iznad aerodroma, piše BosnaInfo.

Russian media report a drone attack on an airfield in Pskov, Russia. It hosts both civilian and military aircraft. Some sources report that at least two military aircraft were destroyed. pic.twitter.com/YANZ0r1Vzy

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2023