RAZORNI TORNADO POGODIO KOLORADO: Pogledajte snimak ove STRAHOTE!

Snažan tornado pogodio je juče područje Jume, malog grada u američkoj državi Kolorado. Nacionalna meteorološka služba je u popodnevnim časovima izdala upozorenje za sve građane, a u okolini je pao i grad veličine loptice za golf.

Razorni tornado uhvaćen je kamerom, a stručnjaci koji ih proučavaju nazvali su ga “monstrumom”. Međutim, povrijeđenih nije bilo s obzirom da je pogodio ruralno područje u kojem nema mnogo kuća.

Tornado insanity near Yuma, CO from manure wedge #tornado to bright white stove pipe. This is unseen footage from my backup potato phone pic.twitter.com/LdPy7ug533

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 9, 2023