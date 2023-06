Biden: Putinova prijetnja upotrebom taktičkog nuklearnog oružja je ‘stvarna’

Biden je u subotu Putinovu izjavu da je Rusija rasporedila svoje prvo taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji nazvao “apsolutno neodgovornom”.

– Kada sam prije otprilike dvije godine bio ovdje i rekao kako se brinem da će rijeka Colorado presušiti, svi su me gledali kao da sam lud. Gledali su me kao kada sam rekao kako se brinem da Putin koristi taktičko nuklearno oružje. To je stvarno – poručio je Biden u ponedjeljak grupi donatora u Kaliforniji.

Prošle je sedmice bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio da je njegova zemlja počela da preuzima rusko taktičko nuklearno oružje, od kojih je neko tri puta snažnije od atomskih bombi koje su SAD bacile na Hiroshimu i Nagasaki 1945. godine.

To je prvi potez Moskve na raspoređivanju takvih bojevih glava – manjeg dometa, i manje moćnog nuklearnog oružja koje bi se moglo koristiti na bojnom polju, van Rusije od pada Sovjetskog Saveza.

Sjedinjene Države saopćile su da nemaju namjeru mijenjati svoj stav o strateškom nuklearnom oružju kao odgovoru na raspoređivanje, i nisu uočile nikakve nagovještaje da se Rusija sprema upotrijebiti nuklearno oružje.

Rusija je u mahu odbacila Bidenovu kritiku svog plana za raspoređivanje taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji, navodeći da su Sjedinjene Države decenijama raspoređivale takvo nuklearno oružje u Evropi.

Rusko raspoređivanje pomno prate Sjedinjene Države i njihovi saveznici, kao i Kina, koja je više puta upozoravala na upotrebu nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini, prenosi Reuters, piše FENA.

