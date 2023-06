BBC: Teške borbe u Zaporožju

Oni navode da ukrajinske trupe pokušavaju da napreduju južno od grada Orehova, gdje je zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maliar jučer rekla da je neprijatelj u “aktivnoj odbrani”.

Nekoliko vojnih eksperata je reklo da će se ukrajinska vojska vjerovatno fokusirati na Zaporožje pokušavajući da povrati pristup Azovskom moru i podijeli okupacione ruske snage u regionu, prenosi N1info.ba.

To bi oslabilo njihove borbene sposobnosti i eliminisalo kopneni most do Krima, južnog ukrajinskog poluostrva koje je Rusija nezakonito pripojila 2014. godine.

