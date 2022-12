UKRAJINSKI EKSPERT TVRDI Na Kosovu će početi Treći svjetski rat!

Ukrajinski vojni ekspert Oleg Starikov je ovo rekao u etru internet kanala „Da, tako je“, prenosi dopisnik PolitNavigatora,piše Alo.

– Neće biti zamrzavanja. Ako uzmemo ukrajinski regionalni sukob, onda će srpski, ako se razbukta, biti globalnih razmera. Zaista će već biti Treći svetski rat. Imamo oružani sukob, rat, on je kontrolisan, izvinite na cinizmu, ali ga kontroliše zapadna zajednica. Kina, Indija. Vidite, Putin je rekao o nuklearnoj upotrebi, a Modi (premijer Indije) je rekao – da ne voli, i ne sastaje se (bez potvrde). Pritiska ima, pa su svi zaboravili. Imamo sukob, on se zaustavlja. Stoltenberg kaže da je glavno da sukob ne ide dalje od Ukrajine. To je cinično, ali citiram – rekao je Starikov.

On je napomenuo da će u slučaju vojnog sukoba na tzv. Kosovu, u njega biti uključene mnoge zemlje sveta, a nije slučajno što Zapad već počinje da jača svoj istočni bok sistemima PVO.

– A ako tamo počne, onda će tamo sve eksplodirati, i zaista će doći do svetskog rata sa svima. A Rusija će odmah intervenisati da bi snabdevala Srbe oružjem, probijaće se uz pomoć vazdušnih operacija. Tamo je sve vrlo ozbiljno. Stoga Zapad sada jača sistem PVO svog istočnog krila. Nemci daju svoj “Patriot” Poljacima. Svi savršeno dobro razumeju do čega to može dovesti.

