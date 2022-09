Američka ambasadorica pri NATO-u Julianne Smith dolazi u BiH

Julianne Smith je američka savjetnica za vanjsku politiku i diplomata koja trenutnu obavlja funkciju stalne predstavnice Sjedinjenih Američkih Država pri NATO-u, u administraciji predsjednika Joea Bidena. Prethodno je bila zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost tadašnjeg potpredsjednika Bidena u administraciji predsjednika Baracka Obame.

Kako saznajemo tokom posjete Sarajevu, Smith će posjetiti NATO bazu u Butmiru i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Ova posjeta potvrdit će snažnu privrženost Sjevernoatlantske alijanse Bosni i Hercegovini, naročito u vrijeme rata u Ukrajini i potencijalnih ruskih ambicija za destabilizaciju našeg regiona.

Smith je u junu ove godine ugostila američkog ambasadora u BiH Michaela Murphyja u Trumanovoj sali gdje se govorilo o tome kako najbolje očuvati mir, stabilnost i prosperitet u regiji. Tada je saopćeno da je bio “sjajan dan u konsultacijama NATO-a sa saveznicima o važnosti održavanja sigurnog i bezbjednog okruženja u BiH, produbljivanju već snažnog partnerstva NATO-EUFOR u BiH i nastavku snažne savezničke podrške reformi odbrane i OS BiH”.

Ona je u jednom intervjuu u maju ove godine kazala da je NATO zabrinut za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu te da zajednički rade na tom cilju i da niko ne zatvara vrata NATO-a.

Od 2000. do 2003. Smith je radila kao službenik u njemačkom Marshall fondu, a zatim se pridružila Centru za strateške i međunarodne studije kao viši saradnik.

Od 2009. do 2012. radila je kao direktorica evropske i NATO politike u Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Američkih Država, gdje je bila koautor dokumenta o strateškom konceptu NATO-a iz 2010. godine pod sekretarima Robertom Gatesom i Hillary Clinton.

Od aprila 2012. do juna 2013. bila je zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost tadašnjeg potpredsjednika Joea Bidena. Od 2014. do 2018. radila je u Centru za novu američku sigurnost. Također je godinu dana bila član Fondacije Robert Bosch. Poslije osnivanja konsultantske kuće 2017. godine uslijedila je pozicija višeg savjetnika u WestExec Advisorsu. Smith je suosnivačica Liderskog vijeća za žene u nacionalnoj sigurnosti, koje je službeno pokrenuto 25. juna 2019.

U januaru 2021. Smith je postao viši savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Država. Smith je pisala kolumne za The New York Times, Lawfare, Washington Monthly, Foreign Affairs i The National Interest, piše Klix.

