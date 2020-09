Apokaliptične scene u Americi – Hitno je evakuisano 500.000 ljudi

Pola miliona ljudi evakuisano je u Oregonu, rekli su državni zvaničnici u četvrtak, dok požari bjesne duž zapadne obale SAD-a.

– Vatrogasci daju prednost životnoj sigurnosti dok se bore sa rekordnih 900.000 hektara šumskih požara širom Oregona – navodi se u saopštenju – Procjenjuje se da je evakuisano 500.000 ljudi i taj broj nastavlja da raste.

Požari u SAD

Tokom proteklih 48 sati, četiri osobe su poginule od požara u Kaliforniji, dok su četiri osobe poginule u Oregonu, a jednogodišnji dječak umro u državi Vašington, izvjestila je policija.

Hiljade ljudi se suočilo sa naredbama za evakuaciju u tri države.

#UPDATE Half a million people are being evacuated in Oregon, state officials say, as unprecedented wildfires rage along the US West Coast.

“Firefighters are prioritizing life safety as they battle a record 900,000 acres of wildfires across Oregon”https://t.co/a6PNQ96VES pic.twitter.com/yRLoeLsffo

— AFP news agency (@AFP) September 11, 2020