Rekordan broj u SAD-u: Za 24 sata od koronavirusa umrlo 1.340 osoba

U SAD-u, koji je prvi na svjetskoj listi po broju zaraženih koronavirusom, svakog dana konstantno se povećava broj zaraženih, ali i broj umrlih.

Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, u posljednja 24 sata broj zaraženih povećan je za 33.712 osoba te se popeo na 312.249 osoba. Broj umrlih od koronavirusa povećan je za 1.340, a ukupan broj umrlih iznosi 8.503. SAD je upravo zabilježio rekordan broj umrlih u jednom danu.

Po broju zaraženih osoba, SAD prati Španija sa 130.000, zatim Italija 124.000.

Centar i glavno žarište epidemije koronavirusa u SAD-u i dalje je savezna država New York, gdje je od jučer zabilježeno 11.005 novih slučajeva zaraze, dok ukupan broj iznosi 114.174.

New York prati New Jersey sa 34.124 zaraženih i Michigan sa 14.225 zaraženih. U New Yorku je umrlo 3.565 osoba, u New Jerseyu 846, a u Michiganu 540 osoba.

