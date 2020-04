Više od 300.000 zaraženih u SAD-u, broj umrlih u svijetu prešao 60.000

Najviše je zaraženih u SAD-u – čak više od 300.000.

Prema najnovijim informacijama iz Italije, u posljednja 24 sata preminula je 681 osoba. Ukupno je zaraženo 124.632 ljudi.

Ukupno je preminulo 15.362 ljudi. Samo u posljednja 24 sata zabilježeno je 4805 novooboljelih osoba.Trenutno je pozitivno 88.274 ljudi, dok se oporavilo njih 20.996,prenosi Index.

U Španjolskoj se broj zaraženih kreće se oko 120.000.

U Francuskoj sve lošije stanje

Situacija je sve gora i u Francuskoj. Broj osoba koje su umrle od zaraze koronavirusom u Francuskoj skočio je za 61 posto u zadnja dva dana nakon uključivanja podataka iz staračkih domova i iznosi 7560 osoba, a broj potvrđenih slučajeva oboljenja skočio je za 44 posto i iznosi 82.165 osoba.

U Kini tek 19 novih slučajeva

Uključivanjem podataka iz staračkih domova Francuska se pridružila Sjedinjenim Državama, Španjolskoj, Italiji i Njemačkoj – državama koje su premašile broj oboljelih koji je prijavila Kina, zemlja iz koje je krenula pandemija.

U Kini, zemlji iz koje je sve krenulo, zabilježeno je tek 19 novih slučajeva.

20:00 U Francuskoj je zabilježena 441 nova žrtva. Ukupno je umrlo 7560 ljudi. > Opširnije ovdje.

19:40 Više od 300.000 ljudi zaraženo je koronavirusom u SAD-u, kažu najnovije informacije.

19:30 Broj umrlih u Turskoj dostigao je 500, objavio je tamošnji ministar zdravstva. > Opširnije ovdje

19:25 Španjolci su najavili produžetak izvanrednog stanja za dodatni 21 dan, nakon što je broj zaraženih koronavirusom dosegao oko 120.000. > Opširnije ovdje

19:05 Teorija urote po kojoj u širenju koronavirusa ulogu imaju i repetitori 5G telekomunikacijske mreže lažna je vijest i potpuno je besmislena, rekli su britanski dužnosnici.

“To je naprosto besmislica, k tome opasna”, odgovorio je na novinarsko pitanje o toj teoriji Michael Gove, ministar u britanskoj vladi i desna ruka premijera Borisa Johnsona. > Opširnije ovdje

18:15 U Njemačkoj broj novozaraženih koronavirusom iznosi 6082 u protekla 24 sata, što je lagani pad u odnosu na dan ranije, objavio je danas Institut Robert Koch (RKI). Ukupan broj zaraženih osoba sada iznosi 85.778, najviše u Bavarskoj. Broj umrlih porastao je na 1158.

18:05 U Italiji preminula 681 osoba u 24 sata, prvi put manje ljudi na intenzivnoj njezi. > Opširnije ovdje

17:40 Sedam zdravstvenika umrlo je u Velikoj Britaniji od koronavirusa. Među današnjim žrtvama je i pet vozača autobusa iz Londona.

17:30 New York srušio rekord po broju umrlih od koronavirusa. Samo u jednom danu umrlo je 630 ljudi. To znači da je ukupni broj umrlih u New Yorku sada 3565, objavio je guverner Andrew Cuomo. Država New York broji ukupno 113.704 pozitivnih na bolest covid-19, od čega ih je 63.306 samo u gradu New Yorku. Usporedbe radi, samo šest tisuća manje od cijele Italije.

17:10 Od posljedica koronavirusa preminuo je i petogodišnji dječak u Britaniji, javlja BBC pozivajući se na izjavu nacionalnog Zavoda za javno zdravstvo. > Opširnije ovdje

17:00 Austrija bilježi znatno usporenje rasta broja zaraženih koronavirusom. > Opširnije ovdje

16:55 Još jedan muškarac preminuo je danas u bolnici u Mostaru čime se broj ukupno preminulih osoba na području Hercegovine od posljedica zaraze koronavirusom povećao na sedam. > Opširnije ovdje

16:52 Britanci se spremaju za dugu karantenu. > Opširnije ovdje

16:30 Kako je danas, usred pandemije koronavirusa, izgledala tržnica u Napulju, pogledajte OVDJE.

16:10 Portugal ima više od 10.000 zaraženih, u svijetu je više od 60.000 umrlih. > Opširnije ovdje

16:01 Preminuo je policajac koji je radio u osiguranju talijanskog premijera Giuseppea Contea koji je bio zaražen koronavirusom, objavili su u službenom priopćenju.

15:40 U Švicarskoj je od izbijanja zaraze umrlo 540 ljudi, objavila je danas državna agencija za javno zdravstvo, dok je jučer bilo 484 umrlih. Broj mrtvih u Nizozemskoj porastao je za 164 i sada ih je 1651, objavile su nizozemske sanitarne vlasti. > Opširnije ovdje

15:30 Španjolska će produljiti karantenu do 25. travnja, potvrdio je premijer te države Pedro Sanchez.

15:10 U Srbiji od koronavirusa preminulo još pet osoba, ukupno njih 44, 89 ih je na respiratoru. > Opširnije ovdje

15:05 U Velikoj Britaniji u jednom danu umrlo je 708 ljudi od koronavirusa. Među njima je i najmlađa žrtva dosad, petogodišnje dijete. Sada ukupan broj umrlih u toj zemlji iznosi 4313. Ukupan broj zaraženih premašuje 40 tisuća. > Opširnije ovdje

14:50 U Sloveniji dosad 22 umrlih, zemlja se nalazi na sredini epidemije. > Opširnije ovdje

14:40 U Švedskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 15 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom, u Mađarskoj 6, u Grčkoj 4, a u Norveškoj 2.

14:30 Španjolska će produžiti svoje stroge mjere širenja koronavirusa do 26. travnja, izvijestio je El Pais. Premijer Pedro Sanchez tražit će za to odobrenje Kongresa, a očekuje se da će zahtjev biti odobren.

13:40 U BiH je broj smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom porastao na 19.

13:30 U Danskoj su u posljednja 24 sata umrle 22 osobe, a dodatno se zarazilo 320. Time je u toj zemlji broj zaraženih koronavirusom narastao na 4077, a umrlih na 161.

13:25 Crnogorska policija redovito procesuira osobe koje krše vladine mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa i njihovo uhićenje objavljuje u medijima. Tako su u petak navečer uhićene i poslane u pritvor dvije osobe koje su zatečene u “gostima” kod prijatelja. Opširnije

13:20 U Nizozemskoj su u jednome danu od koronavirusa umrle 164 osobe.

12:40 U Austriji je u jednom danu od komplikacija povezanih s covidom-19 umrlo 18 osoba.

12:30 U Iranu je u posljednja 24 sata umrlo 158 osoba, a dodatno se zarazilo 2560. Time je u toj zemlji broj zaraženih koronavirusom narastao na 55.743, a umrlih na 3452.

12:15 Ukupan broj mrtvih od koronavirusa u svijetu prešao je 60.000.

11:45 Šest stotina francuskih vojnika ima koronavirus, objavilo je danas francusko ministarstvo obrane.

11:40 U Španjolskoj je u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo 809 ljudi. To je najmanji dnevni broj umrlih u zadnjih osam dana, javlja El Pais.

Prema posljednjim podacima u toj je zemlji ukupno zaraženo 124.736 osoba, a umrlo ih je 11.744. Ozdravilo je 34.219.

11:25 Indija je zabilježila najveći porast novozaraženih koronavirusom u jednom danu – njih 600. Većina novih slučajeva zaraze koronavirusom povezana je s religioznim okupljanjima.

11:20 U Belgiji je u posljednja 24 sata umrlo 140 osoba, a dodatno se zarazila 1661.

11:16 U Osijeku su noćas od koronavirusa umrle četiri osobe. Opširnije

11:15 Broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini nastavlja se povećavati pa je do subote prešao 600, a istodobno stižu upozorenja kako toj zemlji prijete socijalni nemiri i destabilizacija. Opširnije

11:10 Australskih znanstvenici počeli su testirati dva potencijalna cjepiva protiv koronavirusa. Jedno cjepivo napravili su stručnjaci sa Sveučilišta Oxford, a drugo američka kompanija Inovio Pharmaceutical. Opširnije

10:30 U Rusiji je u posljednja 24 sata umrlo 9 osoba, a dodatno se zarazilo 582. Time je u toj zemlji broj zaraženih koronavirusom narastao na 4731, a umrlih na 43.

10:00 Australska vlada zatražila je od više od 2 milijuna ljudi s privremenim vizama, uključujući studente i majstore, da se vrate u svoje zemlje ako se ne mogu uzdržavati uslijed gospodarskog pada i nezaposlenosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

9:40 U Švicarskoj je u posljednja 24 sata umrlo 13 osoba, a dodatno se zarazilo 96. Time je u toj zemlji broj zaraženih koronavirusom narastao na 19.702, a umrlih na 604.

9:37 Bračni par s Floride dobio koronavirus. Umrli su isti dan u razmaku od 6 minuta. Opširnije

9:35 Američki mornari skandirali su kapetanu koji je dobio otkaz jer je upozoravao na koronavirus.

9:10 Na Tajlandu usporava porast novih slučajeva zaraze koronavirusom, priopćilo je državno Ministarstvo zdravstva.

22. ožujka zabilježen je najveći jednodnevni porast sa 188 novozaraženih. Danas je taj broj bio 89.

8:40 58-godišnji njemački liječnik pronađen je mrtav u svom stanu, nakon što nije slijedio odredbu o samoizolaciji jer je imao simptome koronavirusa. Opširnije

8:00 Koronavirus je višestruku pogodio novinarstvo. Novinari se suočavaju s otkazima, političkim pritiskom, nemogućnosti kretanja i cenzurom. Opširnije

7:45 Među 193 članica Ujedinjenih naroda, 18 zemalja nije prijavilo slučaj covida-19. Opširnije

7:40 Pakao u španjolskim domovima za starije: “Teško bolesne uspavaju pa koliko izdrže”. Opširnije

7:30 Južna Koreja najavila je da će produljiti mjere socijalnog distanciranja za još dva tjedna.

7:20 Japan je prvi put zabilježio više od 300 novih slučajeva koronavirusa u jednom danu i još šest smrtnih slučajeva. U Japanu je sada ukupno 3632 slučaja zaraze covidom-19 i ukupno 80 smrtnih slučajeva.

7:15 U Meksiku je u posljednja 24 sata umrlo 10 osoba, a dodatno se zarazilo 178. Time je u toj zemlji broj zaraženih koronavirusom narastao na 1688, a umrlih na 60.

07:12 Američki državni odvjetnik William Barr izvijestio je da se Federalni zavod za zatvorske kazne (BOP) suočava s izvanrednim uvjetima zbog brzorastuće pandemije koronavirusa i omogućio je puštanje više zatvorenika iz zatvora u kućni pritvor. > Opširnije

07:10 U središnjoj Kini u subotu je zabilježeno 19 novih slučajeva koronavirusa, što je za 31 manje u odnosu na dan ranije, uključujući jedan slučaj u provinciji Hubei, epicentru epidemije u zemlji. > Opširnije

06:59 Broj osoba koje su umrle od zaraze koronavirusom u Francuskoj skočio je za 61 posto u zadnja dva dana nakon uključivanja podataka iz staračkih domova i iznosi 6507 osoba, a broj potvrđenih slučajeva oboljenja skočio je za 44 posto i iznosi 82.165 osoba, izvijestilo je u petak Ministarstvo zdravstva.

Sad je i Francuska preskočila Kinu. > Opširnije

