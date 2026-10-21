Desetine izraelskih aviona letjele do granice s Iranom: Američki zvaničnici sumnjaju da je cilj bio isprovocirati Teheran

Desetine borbenih aviona izraelskih zračnih snaga u ponedjeljak su letjele do područja uz granicu s Iranom, udaljenog više od 1.280 kilometara od Izraela. Prema pisanju portala Axios, koji se poziva na izraelske i američke zvaničnike, dio američkih sagovornika posumnjao je da je cilj operacije bio izazvati iransku reakciju.Letovi su izvedeni sedmicu uoči izbora u Izraelu, istog dana kada se američki ministar odbrane Pit Hegset sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u zračnoj bazi Ovda. Ipak, izvori Axiosa navode da operacija nije bila povezana s Hegsetovom posjetom.

Putanja koja podsjeća na pripremu napada

U operaciji su učestvovale desetine borbenih aviona i letjelica za dopunu goriva u zraku. Njihova putanja odgovarala je mogućem pravcu napada na Iran, preko zračnog prostora Sirije i Iraka. Međutim, kada su se približili iranskoj granici, avioni su promijenili smjer i vratili se u Izrael.

Prema navodima izvora, Izrael je unaprijed obavijestio Sjedinjene Američke Države o operaciji, predstavljajući je kao vježbu demonstracije sile kojom je želio odvratiti Iran od eventualnog napada na Izrael uoči izbora.

Američki zvaničnici navode da su izraelske vlasti bile svjesne da će iranska protivzračna odbrana uočiti avione.

Ipak, pojedini američki sagovornici stekli su utisak da se Izrael nadao da će Iran otvoriti vatru na letjelice, što bi moglo poslužiti kao opravdanje za napade na iranske ciljeve.

Iako neki izraelski i američki zvaničnici smatraju da ovakvi letovi nisu neuobičajeni, Axios upozorava da je operacija mogla dovesti do pogrešne procjene, iranskog odgovora i novog izbijanja sukoba.

Tramp odbio Netanjahuov prijedlog

Axios je prošle sedmice objavio da su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Donald Tramp početkom oktobra razgovarali o mogućnosti pokretanja nove velike vojne operacije protiv Irana, prije izraelskih i američkih izbora.

Netanjahu je, prema tim navodima, izrazio zabrinutost zbog obavještajnih podataka koji su ukazivali na to da Iran poduzima korake ka obnovi svog nuklearnog programa.

U međuvremenu, načelnik Generalštaba izraelske vojske, general Ej al Zamir, upozorio je američkog generala Dana Kejna, predsjedavajućeg Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD-a, da bi ponovno izbijanje rata moglo dovesti do odgađanja izbora u Izraelu, jer bi Iran vjerovatno uzvratio napadima.

Prema izvorima, Tramp je u početku bio naklonjen nastavku vojnih udara, ali je na kraju odbio Netanjahuov prijedlog.

Jedan izraelski zvaničnik izjavio je da Zamir neće odobriti nijednu neopravdanu vojnu operaciju koja bi mogla ugroziti izbore zakazane za 27. oktobar.

Netanjahu ponovo optužio iranski režim

Netanjahu je u srijedu, tokom vojne ceremonije, izjavio da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei odlučio nastaviti politiku svog oca i omogućiti iranskim naučnicima da nastave rad na nuklearnom oružju,piše Avaz

– Skinuo je osigurač i Iran ponovo pokušava razviti svoje bombe smrti – rekao je Netanjahu.

“Zato postoji samo jedan način da se ova prijetnja zauvijek ukloni: svrgavanje režima u Iranu. To je direktiva koju sam dao Izraelskim odbrambenim snagama (IDF), Mosadu i sigurnosnim agencijama”, dodao je izraelski premijer.

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