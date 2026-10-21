Macron upozorava: Za vikend novi haos protesta na ulicama

Oni koji sljedeće subote budu željeli izazivati haos u centrima gradova bit će spriječeni u tome – izjavio je Macron u glavnom gradu Katara Dohi tokom posjete Bliskom istoku.

Kazao je da će sigurnosne snage odlučno djelovati nakon nereda koji su prošlog vikenda izbili u nekoliko velikih francuskih gradova.

– Koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju da spriječimo ponavljanje takvih incidenata – rekao je.

Macron je najavio da će se sutra sastati sa sigurnosnim službama da bi dobio detaljan pregled preventivnih planova, prikupljanja obavještajnih podataka i sigurnosnih mjera za naredne sedmice.

Predsjednik Francuske ponovio je da ne postoji nešto što bi se moglo nazvati legitimnim nasiljem,pišu Vijesti

– Ni verbalno ni fizičko, ni protiv imovine ni protiv ljudi – poručio je Macron.

Francuska vlada nastavlja razgovore s predstavnicima studenata i učenika, kao i sa socijalnim partnerima, o onome što je Macron nazvao legitimnim zahtjevima demonstranata.

– Cilj je saslušati, ozbiljno shvatiti zabrinutosti, neslaganja i ponekad ljutnju koja postoji, baviti se uzrocima tih problema i to činiti na uređen način, uz jasno razlikovanje tih pitanja od nasilja koje se dešava, prema kojem nećemo pokazati nikakvu popustljivost – poručio je Macron.

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