Svijet

Aragči: Saudijska Arabija i Huti nisu odgovorili na iransku ponudu posredovanja u pregovorima

7.7K  
Objavljeno prije 1 sat

Iran Hutima pruža finansijsku i drugu podršku, ali negira da je umiješan u napade na Saudijsku Arabiju

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da Teheran još nije dobio odgovor Saudijske Arabije ni jemenskih Huta na prijedlog Irana da posreduje u njihovom sukobuAragči je to kazao u intervjuu za iračku televiziju Al-Ekhbariya, koji je emitovan u utorak, prenosi Reuters.

Iranski šef diplomatije ponudu za posredovanje prvi put je iznio ranije ovog mjeseca, u periodu kada su Huti, bliski Iranu, intenzivirali napade na Saudijsku Arabi
Početkom mjeseca iranska diplomatija upozorila je da zaoštravanje sukoba između Huta i Saudijske Arabije ide isključivo u korist Izraela.

Iran Hutima pruža finansijsku i drugu podršku, ali negira da je umiješan u napade na Saudijsku Arabiju,piše Avaz


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh