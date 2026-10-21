Aragči: Saudijska Arabija i Huti nisu odgovorili na iransku ponudu posredovanja u pregovorima

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da Teheran još nije dobio odgovor Saudijske Arabije ni jemenskih Huta na prijedlog Irana da posreduje u njihovom sukobuAragči je to kazao u intervjuu za iračku televiziju Al-Ekhbariya, koji je emitovan u utorak, prenosi Reuters.

Iranski šef diplomatije ponudu za posredovanje prvi put je iznio ranije ovog mjeseca, u periodu kada su Huti, bliski Iranu, intenzivirali napade na Saudijsku Arabi

Početkom mjeseca iranska diplomatija upozorila je da zaoštravanje sukoba između Huta i Saudijske Arabije ide isključivo u korist Izraela.

Iran Hutima pruža finansijsku i drugu podršku, ali negira da je umiješan u napade na Saudijsku Arabiju,piše Avaz

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