BiH

Evo kakvo će vrijeme biti danas u BiH

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Objavljeno prije 1 sat

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera

 Zenica - fena

U četvrtak 15.10.2026. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu od 9 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19°C, na jugu od 20 do 24°C.U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 4°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 15°C,piše Avaz


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