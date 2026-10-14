Princeza iz Emirata pronađena nadrogirana na ulici dok je čuvala trogodišnje dijete

Članica kraljevske porodice iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mahra Al Nahjan (32) pronađena je bez svijesti na ulici u Londonu nakon konzumiranja kokaina, dok je čuvala trogodišnje dijete. Al Nahjan, koja je udajom postala dio kraljevske porodice Abu Dabija, pronađena je u junu u zapadnom Londonu. Prolaznici su je zatekli bosu, naslonjenu na ogradu, te pozvali hitne službe, piše New York Post.

Prizor na ulici

Snimak jednog od očevidaca prikazuje je kako nepomično leži pored muškarca koji je također bio bez svijesti. U blizini prometne ceste, gdje je Al Nahjan pronađena, igralo se boso trogodišnje dijete. Zasad nije javno poznato u kakvom je srodstvu s djetetom.

Tužilac Rio Pahlavanpur iznio je detalje incidenta pred sudom.

– Jedan prolaznik primijetio je da je dijete bez nadzora, boso i s romobilom na ulici. Ljudi su reagirali jer se dječak našao opasno blizu saobraćaja – rekao je sudiji.

Priznala konzumiranje kokaina

Na ročištu održanom u utorak sud je obaviješten da je Al Nahjan priznala da je konzumirala kokain nekoliko dana prije incidenta. Njeno stanje bilo je toliko loše da pola sata nije mogla odgovarati na pitanja policajaca.

Kada je došla sebi, vikala je na njih: “Ovo nije klaonica, zašto vam je toliko stalo? Zašto ste toliko zabrinuti?”

Policija je pretresom pronašla pribor za konzumiranje droge, ali ne i narkotike.

Bogatstvo kraljevske porodice Abu Dabija procjenjuje se na 300 milijardi dolara, što je čini jednom od najbogatijih dinastija na svijetu.

Kazna i liječenje

Al Nahjan priznala je krivicu za zanemarivanje djeteta. Njen advokat Stiven Vulo izjavio je da se od incidenta liječi u klinici za odvikavanje od ovisnosti.

– Planira završiti sve faze tromjesečnog programa, koji se završava krajem ovog mjeseca – rekao je Vulo,piše Avaz

Dodao je da nakon toga namjerava iznajmiti kuću u blizini klinike i nastaviti terapiju u okviru programa Anonimnih narkomana.

– Toga je dana napravila tešku grešku i svjesna je toga – poručio je advokat.

Sudija Džonson osudio ju je na dvije godine rada za opće dobro, uz obaveznu rehabilitaciju. Izrečena joj je i novčana kazna od nešto manje od 8.000 dolara.

Na sudu je također rečeno da Al Nahjan prima mjesečni džeparac od približno 10.500 dolara.

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