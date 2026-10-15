Izrael blokira izgradnju prve baze Trampovog Odbora za mir u Gazi

Izraelske vlasti blokiraju početak izgradnje vojne baze za međunarodne snage u Gazi, čime je zaustavljen jedan od ključnih projekata Odbora za mir kojim predsjedava američki predsjednik Donald Trump, objavio je The Guardian.Ugovor za izgradnju baze početkom augusta dobila je američka kompanija Arkel International. Objekat je planiran za 150 pripadnika međunarodnih snaga, koje bi trebale biti prethodnica međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF). Međutim, dva mjeseca kasnije izvođači i građevinska mehanizacija i dalje ne mogu ući u Gazu jer Izrael ne otvara granicu.

Komunalna infrastruktura

Prema izvoru upoznatom sa slučajem, bez uspostavljanja baze ne mogu početi ni ostali projekti obnove, uključujući izgradnju komunalne infrastrukture i osnovnih objekata za život. Odbor za mir se nada da će Izrael odobriti početak radova nakon izbora zakazanih za 27. oktobar.

Planirana baza trebala bi služiti za smještaj pripadnika međunarodnih snaga, a u kratkim rotacijama u njoj bi boravilo 150 vojnika iz kontingenta od 500 pripadnika koji su već poslani iz Maroka i s Kosova.

Odbor za mir osnovan je nakon primirja u Gazi u oktobru 2025. godine, uz odobrenje Ujedinjenih nacija. Trump je imenovan za doživotnog predsjedavajućeg, a među članovima izvršnog odbora su njegov zet Jared Kushner i Steve Witkoff.,piše Avaz

Šestomjesečni plan

Odbor je u septembru predstavio šestomjesečni plan vrijedan 2,45 milijardi dolara, kao prvi korak u obnovi Gaze, čiji se ukupni troškovi u narednih deset godina procjenjuju na 71 milijardu dolara.

Uprkos primirju, Izrael je nastavio napade na Gazu. Prema podacima tamošnjih zdravstvenih vlasti, od oktobra prošle godine ubijeno je oko 1.400 ljudi.

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