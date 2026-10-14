Džekin oproštajni dres prodat za nevjerovatnih 95.100 KM!

Vrijedni sportski predmet pripadao je kapitenu Zmajeva s njegove posljednje utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Švedske, odigrane u Zenici.

Nakon nadmetanja više zainteresovanih ponuđača, pobjednička ponuda dostigla je impresivnih 95.100 KM, čime je ova humanitarna aukcija dobila spektakularan završetak.

Udruženje Pomozi.ba je ovu akciju organizovalo uz saglasnost napadača Zmajeva, a sav prikupljeni novac bit će uplaćen u Fond „Sportisti za život“, koji je osnovao Edin Džeko kako bi pomogao građanima Bosne i Hercegovine kojima je podrška potrebna u borbi za život.

Početna cijena dresa, od kojeg se Edin Džeko oprostio na stadionu Bilino polje u Zenici, iznosila je 1.000 KM. Za nacionalni tim odigrao je 152 utakmice i postigao 73 gola,pišu Vijesti

Iz Pomozi.ba ranije su podsjetili da je Džeko i tokom oproštaja pokazao koliko mu je važan humanitarni rad.

Završetak reprezentativne karijere tako ne znači i kraj njegovog angažmana u pomaganju drugima.

Aukcija je ljubiteljima fudbala pruža priliku da dođu do vrijednog suvenira iz karijere jednog od najvećih fudbalera Bosne i Hercegovine, a istovremeno doprinesu pomoći ljudima kojima je ona najpotrebnija.

Facebook komentari