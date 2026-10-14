Region

Uništen mural zločinca Mladića, preko njega ispisano “Studenti pobeđuju”

7.8K  
Objavljeno prije 1 sat

U Rudničkoj ulici br. 12 u Nišu prekrečen je mural posvećen zločincu Ratku Mladiću.

Na njemu je prvobitno pisalo “Nije umro onaj kojeg narod pamti” uz Mladićevu siluetu preko trobojnice, a kasnije je potpuno prekriven bojom i natpisom: “Studenti pobeđuju”.

Inače, u ovom gradu je nedavno održan studentski skup sa kojeg su udaljeni muškarci koji su donijeli zastavu sa likom zločinca Mladića.

Crtanje murala Ratku Mladiću posebno se intenziviralo nakon njegove smrti, a ovo je jedan od rijetkih primjera koji pokazuje da ima i onih koji se protive glorifikaciji zločinca koji je bio osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu 1992.-1995,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh