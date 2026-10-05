Huti pokrenuli veliki napad na Saudijsku Arabiju: Gađali rafineriju i aerodrom u Rijadu

Jemenski pobunjenici Huti pokrenuli su veliki val napada bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima na energetska postrojenja i infrastrukturu širom Saudijske Arabije, izazvavši požare i novo zaoštravanje neprijateljstava u regiji.Vojni glasnogovornik Huta Jahja Sari (Yahya Saree) potvrdio je da su tokom najnovije operacije pogođeni strateški ciljevi, među kojima su rafinerija nafte u gradu Rabigu, sjeverno od Džede, međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i vojni objekti i manji aerodromi na jugu Saudijske Arabije.Lokalni snimci i satelitski podaci za detekciju požara ukazuju na prisustvo gustog crnog dima i plamena na pogođenim lokacijama naftnog giganta Saudi Aramco,piše Avaz

Prema tvrdnjama Huta, prekogranični napadi predstavljaju direktnu odmazdu za više od 60 saudijskih zračnih napada koji su u posljednja 24 sata pogodili jemensku prijestolnicu Sanu i druge pokrajine. Iz jemenskog vojnog vrha poručeno je da će na svaku dalju eskalaciju i blokadu odgovoriti istom mjerom.Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, međutim, tvrdi da je uspješno presrela dio balističkih projektila i eksplozivnih dronova. Zvanični Rijad istovremeno optužuje Hute za plasiranje obmanjujućih informacija s ciljem skretanja pažnje s vlastitih vojnih gubitaka.

Zbog naglog pogoršanja sigurnosne situacije i opasnosti od novih zračnih udara, Ambasada SAD-a u Rijadu izdala je hitno upozorenje i pozvala svoje građane na maksimalan oprez.

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