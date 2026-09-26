Vozači iz RS bez državne licence ne mogu preko granice

Pojedini profesionalni vozači iz entiteta Republika Srpska vraćeni su s državne granice jer nisu posjedovali licence izdate od Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, iako su imali dokumente koje je izdalo Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a.Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a zatražilo je od državnog Ministarstva transporta i komunikacija i Granične policije Bosne i Hercegovine da priznaju licence izdate na entitetskom nivou. Kao razlog navode slučajeve prevoznika koji su, zbog neposjedovanja državne licence, vraćeni s pojedinih graničnih prelaza.

Prihvaćena nadležnost državnog ministarstva

U Konzorciju Logistika Bosne i Hercegovine, koji okuplja prevoznike, smatraju da je problem nastao nakon što je 2023. godine, uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza RS-a, prihvaćena nadležnost državnog ministarstva.

“Ugovor je jasan. Nijedan pravilnik u Ministarstvu transporta i komunikacija nije mogao biti usaglašen bez saglasnosti u radnoj grupi Ministarstva saobraćaja i veza RS-a”, rekao je za Radio-televiziju Bosne i Hercegovine predstavnik Konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto smatra da je riječ o administrativnom problemu koji treba biti riješen.

“Došlo je do različitog tumačenja. Ovo je administrativna stvar između Granične policije i resora Ministarstva komunikacija i prometa. Radimo na otklanjanju problema. Neki ljudi su navodno vraćeni s granice, što nije potrebno i očekujem da se to riješi, ako već nije”, rekao je Forto.

Prevoznici ukazuju i na problem dodatnih troškova. Peulić navodi da je njihov zahtjev bio da Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna komora RS-a poslove izdavanja licenci i prateće dokumentacije obavljaju bez naknade.

“Naš interes je bio da Vanjskotrgovinska komora BiH i Privredna komora RS-a obavljaju svoj posao za nula maraka, jer obavljaju posao za privredu RS-a. Međutim, zajednički interes birokratije sada trenutno u RS-u je da imamo dva troška”, rekao je Peulić,pišu Vijesti

Pravilnik

Iz Ministarstva saobraćaja i veza RS-a, s druge strane, tvrde da nijednim propisom nije prestalo važenje licenci izdatih na osnovu entitetskih zakona, bez obzira na pravilnike Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.

U ovom ministarstvu navode da je propisano da legitimaciju izdaje Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a, te da ona sadrži naziv “Driver qualification card”, naziv države “Bosnia and Herzegovina”, oznaku “BiH”, kao i kategorije i potkategorije vozila za koje vozač ispunjava uslove stručne osposobljenosti.

Predstavnici prevoznika, međutim, smatraju da i dalje nema odgovora na pitanje zbog čega je u RS uspostavljen dodatni sistem naplate licenci, edukacija i drugih dokumenata, ako je istovremeno kroz ugovor prihvaćeno učešće u sistemu koji postoji na nivou Bosne i Hercegovine.

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