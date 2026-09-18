Poruka iz Sarajeva: Ovdje žive nepokorivi ljudi nepokorive države

“Današnji defile pokazuje snagu Bosne i Hercegovine i njene policije. Vidjeli smo ljude različitih generacija ujedinjenih istom odgovornošću. Defile je poslao smažnu poruku da BiH ima ljude spremne služiti domovini”, rekao je u obraćanju predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.Dodao je da nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili BiH i da ćemo o tome učiti nove generacije.

“Vrijeme je da protagonisti podjela shvate da ovdje žive nepokorivi ljudi, nepokorive države. Vrijeme je da nauče da nema jačih ljudi od onih koji brane svoju rodnu grudu”, rekao je Bećirović.Sarajevo je danas mjesto susreta policijskih snaga, veterana i građana, uz program kojim se čuvaju sjećanja na značajne trenutke razvoja policijske službe i njenih institucija,pišu Vijesti

U današnjem defileu učestvovali su policijski službenici više policijsklih agencija, te kadeti Policijske akademije FMUP-a.Poseban dio defilea činili su i veterani policijskog sastava iz perioda ’91–’95. godine, kojima odajemo priznanje njihovom doprinosu i čuvamo sjećanje na generacije koje su gradile i čuvale institucije BiH.

Podsjetimo, na današnji dan 1991. godije je odlukom Predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine naložena mobilizacija rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Bio je to jedan od ključnih odbrambenih poteza koji je omogućio da početkom agresije Bosna i Hercegovina ima organizovanu jedinicu oružane sile sposobnu da zaštiti građane, institucije i teritorijalni integritet.

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