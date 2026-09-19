Ovaj se incident dogodio u maju tokom testa sigurnosti koji je provela nezavisna evaluacijska kuća Irregular.

Prema riječima Heather Adkins, potpredsjednice za sigurnosni inženjering u Googleu, Gemini je pronašao javno dostupne informacije na mreži te pogodio pristupne podatke kako bi ušao na tri web stranice za koje je pretpostavio da spadaju u okvir testiranja.

“Osigurali smo da sve tri pogođene strane budu obaviještene i radili smo s našim partnerom na izmjenama u procesu testiranja. Ovi događaji naglašavaju važnost obuke moćnih AI modela kako bi djelovali odgovorno”, izjavila je Adkins, dodavši da je model u sva tri slučaja sam prekinuo hakovanje.

Kako prenosi Wall Street Journal, koji je prvi izvijestio o događaju, Gemini je u jednom slučaju pogađao lozinke dok nije dobio pristup zaštićenom sistemu. U druga dva slučaja, model je pronašao akreditive u javnom repozitoriju koji su mu potom omogućili ulazak u zaštićene sisteme,pišu

Portparol kompanije Irregular potvrdio je da je isti problem pogodio i druge AI laboratorije, te da su sve relevantne kompanije obaviještene krajem jula. Iz Irregulara ističu da su svi uočeni propusti s njihove strane otklonjeni prije nekoliko sedmica.

Slične incidente povezane s Irregularom objavili su i Meta, Anthropic te OpenAI. Iz Mete su u augustu naglasili da incident nije uključivao bijeg iz izolovanog okruženja (tzv. sandbox escape) niti sofisticirani cyber napad, u dok Irregular trenutno radi na definisanju najboljih praksi za sigurno provođenje AI sigurnosnih procjena.

Situacija je ovo koja je otvorila ozbiljna pitanja o zaštitnim mehanizmima koji su neophodni kako AI agenti dobijaju sve veću autonomiju i direktan pristup internetu i računarskim sistemima.

Facebook komentari