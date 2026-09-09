Najavljeni protesti: Na ulice Njemačke izlazi veliki broj radnika iz BiH

Najmoćniji njemački sindikat IG Metall najavio je masovne proteste zaposlenih u automobilskoj industriji širom zemlje, uoči početka nove runde pregovora o kolektivnim ugovorima.

Protesti će posebno biti masovni u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje će se radnicima pridružiti zaposleni kompanija Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Bosch, Mahle i Daimler Truck.

Naši rade u velikim pogonima

Među njima će biti i veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Hiljade građana Bosne i Hercegovine godinama rade u njemačkoj automobilskoj industriji, posebno u pogonima u Stuttgartu, Sindelfingenu, Unterturkheimu i Neckarsulmu. Zaposleni su na proizvodnim trakama, u logistici, ali i na visokospecijaliziranim tehničkim i inženjerskim poslovima.

Zbog toga bi najavljeni protesti mogli biti važni i za brojne porodice iz BiH čija egzistencija direktno zavisi od budućnosti njemačke automobilske industrije.

Pod sloganom “Zajedništvo je naš najjači brend”, radnici će protestovati protiv programa štednje, ukidanja radnih mjesta i mogućeg premještanja proizvodnje u druge zemlje, pišu mediji u Njemačkoj.

“Radnici više neće biti žrtveni jarci za krizu koju nisu sami izazvali. Nećemo plaćati ceh za pogreške menadžmenta i posljedice geopolitičkih sukoba”, poručili su iz IG Metalla.

Dodatne tenzije izazvala je rasprava o produženju radnog vremena. Predsjednik uprave Mercedes-Benza Ola Källenius založio se za uvođenje 40-satne radne sedmice, uz zadržavanje plate koja odgovara sadašnjem fondu od 35 sati.

Predsjednica IG Metalla Christiane Benner takav prijedlog je oštro odbacila.

Zbog čega “oluja protesta”?

Poručila je da bi ukidanje 35-satne radne sedmice izazvalo “oluju protesta”, ocijenivši da bi rad od 40 sati uz platu za 35 sati praktično značio smanjenje plata za oko 14 posto.

Sindikat, međutim, navodi da je spreman razgovarati s kompanijama koje se zaista nalaze u finansijskim problemima. Kao uslov traži garancije za očuvanje radnih mjesta, ulaganja u nove proizvode i očuvanje proizvodnje u Njemačkoj.

Prema najavama IG Metalla, 21. septembra protestovat će radnici Audija u Neckarsulmu, Boscha u Feuerbachu i Reutlingenu, Daimler Trucka u Gaggenauu, Mahlea u Bad Cannstattu, Mercedesa u Untertürkheimu, Sindelfingenu i Rastattu te Porschea u Zuffenhausenu.

Prvi službeni pregovori o novom kolektivnom ugovoru za metalnu i elektroindustriju zakazani su za 7. oktobar, dok aktuelni tarifni ugovori ističu 31. oktobra.

Budući da nakon isteka ugovora nema obaveznog perioda socijalnog mira, već početkom novembra mogu uslijediti i prvi štrajkovi upozorenja,pišu Vijesti

Za hiljade radnika iz Bosne i Hercegovine koji svoju budućnost grade upravo u njemačkim fabrikama, predstojeći protesti tako nisu samo njemačka radnička priča.

Oni direktno govore o njihovim platama, radnim mjestima i sigurnosti njihovih porodica.

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