Slaven Kovačević: Nema pomilovanja Dodika, niti raseljavanja Predsjedništva

Kandidat DF-a za Predsjedništvo BiH posebno je upozorio na, kako je naveo, pokušaje etničke i teritorijalne podjele države, pozvao probosanske političke snage na zajedničko djelovanje te poručio da je federalizacija BiH opasan put.

Obraćanje Kovačevića prenosimo u cijelosti.

“Sa ovoga mjesta želim vam poručiti da Milorad Dodik neće biti premijer bh. entiteta Republika srpska, jer neće biti pomilovan. Našom pobjedom u trci Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, priča o njegovom pomilovanju je završena. Nema pomilovanja.

Isto tako, želim poručiti, da uz vašu podršku moji dragi sugrađani, neću dozvoliti raseljavanje ureda Predsjedništva Bosne i Hercegovine po zemlji, posebno ne na etničkim osnovama, kako to predlaže kandidatkinja Filipović,piše Vijesti

Zato je jako važno da prilikom glasanja, vodite računa da ima onih koji bi i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine etno-teritorijalno podijelili. To ne smijemo dozvoliti.Pozivam vas da ne na sjedate na lijepe riječi i fraze pojedinih kandidata iz reda hrvatskog naroda, koji manipulacijom hoće vaš glas, a da zapravo misle i radiće na trećoj izbornoj jedinici i stvaranju trećeg entiteta. Nemojte biti naivni, kada čujete neke namjerno plasirane lijepe riječi, koje se govore jer ih želite čuti i koje kandidat Lučić namjerno govori da vam privuče pažnju, a da to on ne misli uraditi. On zapravo vama, glasačima, vješto manipulira. Vjerujem da niste naivni.

Posebno želim pozvati probosanske snage i političke aktere, da prilikom imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara ne bude preglasavanja, da se ne bi opet desila situacija kao prilikom imenovanja Brojane Krišto. Tražim od njih da se o ovom mom pozivu javno izjasne. Sa svoje strane, neću uopće razmatrati kandidate za predsjedavajućeg Vijeća ministara, sve dok mi ne donesu spisak svih ministara koje predlažu za Vijeće ministara, da se ne bi desila situacija u kojoj imenujemo nekog, a taj neko ode i napravi koaliciju sa HDZ-om i SNSD-om. To ne smijemo dozvoliti.Kada god čujete termin: federalizacija, odmah ga odbijte, jer federalne jedinice mogu steći pravo na samo-opredjeljenje i odcjepljenje od Bosne i Hercegovine. Zato je federalizacija opasna. Moj je stav da Bosna i Hercegovina treba biti unitarno uređena država sa regijama, formiranim na ekonomskim osnovama, a ne na političkim, koristeći iskustva velikih zemalja kao što su Francuska, Španija ili Italija. To su svijetli primjeri, koji mogu državu Bosnu i Hercegovinu učini samoodrživom i funkcionalnom državom. Sve drugo, put je u nestabilnost i neizvjesnost.

Na ovim izborima, želim da svi mi zajedno pobijedimo, jer niko ništa ne može učiniti sam”, poručio je Kovačević.

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