Piletinu svi pripremaju pogrešno: Kuhar otkrio šta morate uraditi prije pečenja

Keler vodi restoran The French Laundry u Kaliforniji, koji ima tri Michelinove zvjezdice, a pečena piletina jedno je od njegovih prepoznatljivih jela. Prema njegovim savjetima, nekoliko jednostavnih koraka može napraviti veliku razliku između sočnog mesa i suhe piletine.

Ne stavljajte hladnu piletinu u pećnicu

Jedna od najčešćih grešaka je stavljanje piletine direktno iz frižidera u pećnicu.Keler savjetuje da se meso prije pečenja izvadi iz frižidera i ostavi da se zagrije na sobnu temperaturu. Koliko će vremena biti potrebno zavisi od veličine piletine i temperature u prostoriji, ali otprilike sat vremena može biti dovoljno.

Ako je unutrašnjost mesa hladna, vanjski dio će se ispeći mnogo brže od sredine. Tako postoji opasnost da spoljašnji dio bude presuh dok unutrašnjost još nije dovoljno pečena.

Začinite i unutrašnjost

Još jedna greška koju Keler izdvaja jeste začinjavanje samo spoljašnjeg dijela piletine.

Prema njegovom savjetu, so treba dodati i u unutrašnjost piletine. Po želji se mogu dodati luk, limun ili različite začinske biljke, ali oni nisu obavezni.

Cilj je da se meso ravnomjerno začini i da svaki njegov dio dobije dovoljno okusa.

Koža mora biti potpuno suha

Za hrskavu kožu važan je još jedan detalj – piletinu prije pečenja treba dobro osušiti.

Vlažna koža teže će dobiti lijepu koricu jer dio toplote iz pećnice odlazi na isparavanje vode umjesto na pečenje površine mesa. Zato se preporučuje da se piletina prije stavljanja u pećnicu temeljito obriše papirnim ubrusom.

Neki kuhari preporučuju i da se piletina nekoliko sati drži nepokrivena u frižideru kako bi se koža dodatno osušila.

Ne pretrpavajte tepsiju

Ako pripremate komade piletine, važno je da ih ne nagurate jedan uz drugi.

Kada se komadi dodiruju, para koja izlazi iz mesa nema dovoljno prostora da izađe. Umjesto pečenja, meso se praktično počinje pirjati, zbog čega je mnogo teže dobiti hrskavu koricu,piše Avaz

Najvažnije dolazi nakon pečenja

Čak i kada je piletina pravilno pripremljena i ispečena, ne treba je odmah rezati.

Kuhari Džo Sergentakis (Joey Sergentakis) i Džordž Duran (George Duran) savjetuju da meso nakon pečenja odmori između pet i deset minuta.

Tokom tog vremena sokovi se ponovo raspoređuju kroz meso. Ako se piletina prereže odmah, dio sokova može završiti na dasci za rezanje, zbog čega meso može djelovati suhlje.

Upravo zbog toga nekoliko minuta strpljenja nakon pečenja može biti jednako važno kao i sama priprema piletine.

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