Skandal na plaži: Žena se gola samozadovoljavala pred brojnim kupačima u Dubrovniku

Neviđen prizor zabilježen je na jednoj od dubrovačkih gradskih plaža. Potpuno gola ženska osoba ležala je na ležaljci na plaži Sveti Jakov i pred brojnim kupačima se samozadovoljavala i svoj čin snimala mobilnim telefonom.Zgroženi kupači su pozvali policiju. Ovakvo ponašanje može predstavljati prekršaj protiv javnog reda i mira koji propisuje novčanu kaznu od 200 do 1.000 eura za onoga ko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralna osjećanja građana.

Ako se utvrdi da su spolnoj radnji bila neposredno izložena i djeca mlađa od 15 godina, kazneni zakon za vršenje spolnih radnji radi zadovoljavanja sopstvene ili tuđe pohote pred djetetom predviđa kaznu zatvora do jedne godine,piše Avaz

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