Ruski napad blizu granice s Poljskom: Pogođena lokomotiva nedugo nakon prolaska evropskih zvaničnika

Ruski napad dronom pogodio je željezničku lokomotivu u zapadnoj Ukrajini, nedaleko od poljske granice, svega nekoliko sati nakon što je istom prugom prošao voz s bivšim britanskim premijerom Borisom Džonsonom (Johnsonom) i drugim evropskim dužnosnicima koji su se vraćali iz Kijeva.U incidentu nije bilo žrtava, a poljski premijer Donald Task (Tusk) potvrdio je da se udar dogodio na samo 800 metara od granice s Poljskom.

Moskva je priopćila da je gađana željeznička infrastruktura, dok je Džonson poručio kako ovakvi napadi samo potvrđuju potrebu za hitnim slanjem napredne protuzračne obrane Ukrajini,pišu Avaz

Ovaj udar nadovezuje se na niz nedavnih smrtonosnih ruskih napada na ukrajinske vozove, depoe i saobraćajnu mrežu koja je, zbog zatvorenog zračnog prostora od početka invazije 2022. godine, ostala glavna žila kucavica za putovanja milijuna građana.

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