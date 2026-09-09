Džinović još nije prebolio Melinu? “Još samo ruku nisam amputirao da joj dam…”

Pjevač Haris Džinović često govori javno o svojoj bivšoj supruzi Melini Galić, koja se nedavno udala za Engleza Džefrija Arnolda. On ne krije da gaji animozitet prema njoj, dok kontakt više uopšte nemaju, čak ni oko zajedničke djece.Poslije razvoda Harisa Džinovića i Meline Džinović, pjevač je izjavio kako je sam kriv što je davao, a ta izjava je brzo postala viralna na društvenim mrežama.

-Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice – započeo je Haris.

-U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smiješ, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovjek niti je ona meni bila stroga žena. Djeci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne – nastavio je Džinović,pišu Vijesti

-Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski dio, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gdje hoće, troši koliko hoće…. Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je volio. Tu se ništa nije promijenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htjela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju svijeta ima nešto bolje, dosadio sam joj vjerovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog – govorio je nedavno Džinović u emisiji „Premijera“.

Na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog muža rekao sljedeće:

-Nemam pojma, vjerujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima… Ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je mijenjam.

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