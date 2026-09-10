Iran tvrdi da je pogodio američko bespilotno izviđačko plovilo

Mornarica Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) saopćila je u četvrtak da je pogodila američko bespilotno izviđačko plovilo u Hormuškom moreuzuPrema navodima iranske strane, plovilo je identificirano kao američko bespilotno izviđačko plovilo “Saildrone”, s brojem trupa 5838, prenosi Anadolu,piše Avaz

Iranske snage nisu objavile detalje o oružju koje je navodno korišteno u napadu, obimu eventualne štete na plovilu niti o tome kada se incident dogodio.

Mornarica IRGC-a saopćila je da Hormuški moreuz i dalje ostaje zatvoren te da se nalazi pod njenim “obavještajnim nadzorom i pametnom kontrolom”.Iz iranske Mornarice pritom su upozorili: “Svaki neprijateljski pokret bit će ciljan.”

Iz američke vojske zasad nije bilo komentara na tvrdnje iranskih snaga.

Incident se dogodio u trenutku pojačanih pomorskih tenzija između Irana i SAD-a u području Hormuškog moreuza i Omanskog zaljeva.

Facebook komentari