Veliki vojni dogovor Izraela i Grčke: Da li je Turska glavna meta?

Projekt nazvan “Ahilov štit” trebao bi koštati oko tri milijarde eura. O sporazumu je izvijestio i grčki javni servis ERTNews. Po navodima medija, sistem bi trebao biti uspostavljen u roku od 35 mjeseci.

– Ovo je najveći sporazum o izvozu naoružanja u historiji izraelsko-grčkih odnosa i jedan od najvećih u historiji Države Izrael – navelo je izraelsko ministarstvo u saopćenju.

Sistem “Ahilov štit” zamišljen je kao mreža koja će povezati postojeće grčke sisteme, poput Patriota i bespilotnih letjelica, s izraelskim sistemima različitog dometa, uključujući raketne sisteme Spyder i David’s Sling kompanije Rafael te Barak MX kompanije Israel Aerospace Industries.

Cilj je uspostaviti jedinstvenu mrežu sposobnu za odbranu od aviona, dronova, krstarećih i balističkih projektila. Po planovima, centralni softver koristit će umjetnu inteligenciju za analizu podataka i preporuku najprikladnijeg sistema za svaku situaciju,pišu Vijesti

Po navodima grčkih medija, jedan od ključnih zahtjeva Atine bio je pristup izvornom kodu softvera da bi grčka vojska imala uticaj na pojedine komponente sistema i njegov daljnji razvoj.

Grčka nastoji izbjeći redovno angažiranje skupih borbenih aviona protiv relativno jeftinih dronova, a novi integrirani sistem trebao bi omogućiti izbor najefikasnijeg i najisplativijeg sredstva odbrane.

Grčka i Izrael posljednjih godina značajno su proširili vojnu saradnju, dok obje zemlje imaju zategnute odnose s Turskom.

Ovim paketom mjera grčka vlada nastavlja višegodišnje napore usmjerene na sveobuhvatnu modernizaciju oružanih snaga, prenosi DPA.

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