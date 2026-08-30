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Još jedan doktor iz BiH veliča Mladića, traži se reakcija

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Objavljeno prije 31 minuta
Ratko Mladić - Fokus.ba

Hirurg Đoko Novaković iz Bijeljine, koji je zaposlen u Kantonalnoj bolnici Orašje, na društvenim mrežama je odao počast Ratku Mladiću riječima: “Vječno ti hvala”.

Sporna objava izazvala je reakcije Udruženja “Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine”, koje je izrazilo nezadovoljstvo i pozvalo nadležne institucije da reaguju.

Iz Udruženja su posebno istakli da smatraju neprihvatljivim angažman osobe koja javno odaje počast Ratku Mladiću u zdravstvenoj ustanovi na području Posavine, na kojem su počinjeni brojni zločini od strane tzv. VRS kojom je Mladić komandovao. Od nadležnih su zatražili da ispitaju slučaj, postupe u skladu sa zakonom i da Novaković bude sankcionisan te udaljen iz Orašja.Đoko Novaković je navodno stalno zaposlen u Bijeljini, dok u Kantonalnoj bolnici Orašje radi honorarno.

Uvidom u njegove profile na društvenim mrežama može se vidjeti i da je odbornik u Skupštini grada Bijeljina ispred SNSD-a,pišu Vijesti


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