Katar šalje premijera u Teheran

Katar je jedan od ključnih posrednika koji rade na postizanju trajnog prekida vatre u američko -izraelskom ratu protiv Irana, izvještava The Times of Israel.

Katarski premijer i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakchi jučer su telefonom razgovarali o najnovijim događajima u regiji, posebno o tekućim pregovorima između Omana i Irana o uspostavljanju privremenog zajedničkog pomorskog koridora kroz Hormuški tjesnac , kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog tjesnaca.

Premijer Mohammed bin Abdulrahman al-Thani izrazio je punu podršku Katara diplomatskim naporima za pronalaženje rješenja koje jamči slobodu pomorske plovidbe i otvara put sveobuhvatnom sporazumu koji bi osigurao održivi mir u regiji, izvještava Gulf Times.

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