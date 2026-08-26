Gradonačelnik New Yorka osigurao 1.000 ulaznica za US Open po cijeni od 100 dolara

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani i Američka teniska asocijacija (USTA) osigurali su 1.000 ulaznica za US Open po cijeni od 100 dolara, koje će biti dostupne isključivo stanovnicima New Yorka, u nastojanju da jedan od najvećih svjetskih teniskih turnira učine pristupačnijim lokalnom stanovništvu.Ulaznice će biti puštene u prodaju u srijedu u 10 sati po lokalnom vremenu, po principu prvenstva kupovine, a svaki stanovnik grada moći će kupiti najviše dvije. Pravo na kupovinu bit će potvrđivano na osnovu poštanskog broja unutar pet gradskih općina New Yorka.

Ponuda obuhvata mečeve glavnog žrijeba od 30. augusta do 8. septembra, kada počinju četvrtfinalni mečevi u pojedinačnoj konkurenciji.

Među ponuđenim ulaznicama bit će mjesta na dva najveća terena, Arthur Ashe Stadiumu i Louis Armstrong Stadiumu, kao i ulaznice koje omogućavaju pristup ostalim terenima kompleksa Billie Jean King National Tennis Center.

Mamdani je reagirao nakon sve većeg nezadovoljstva javnosti zbog visokih cijena ulaznica za ovogodišnji US Open.

Prema navodima Reutersa, cijene na sekundarnom tržištu znatno su porasle, pa su standardne ulaznice za prvi dan takmičenja na Arthur Ashe Stadiumu počinjale od oko 344 dolara, dok su pojedina mjesta uz teren koštala više od 1.000 dolara. Čak su i ulaznice za pristup kompleksu, čija je nominalna cijena 65 dolara, na tržištu preprodaje bilježile višestruko više cijene,pišu Vijesti

– Ako najbolji teniseri svijeta dolaze u naš grad, stanovnici New Yorka trebali bi imati priliku da ih gledaju – poručio je Mamdani.

Izvršni direktor USTA-e Craig Tiley kazao je da organizacija želi omogućiti što većem broju ljudi da iskuse tenis i US Open te da dodatne ulaznice za stanovnike New Yorka predstavljaju nastavak tog opredjeljenja.

Facebook komentari