Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev Odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini, za prijevremeno puštanje u Srbiju iz humanitarnih razloga.Odbrana je 18. augusta zatražila njegovo uvjetno puštanje zbog teškog zdravstvenog stanja, uz direktan transfer u bolnicu ili ustanovu za palijativnu njegu u Srbiji, nadzor tamošnjih vlasti i druge eventualne uvjete koje bi odredio MMKS, prenosi Detektor.

Zahtjev je obrazložen procjenom da bi Mladićeva smrt mogla nastupiti u skorije vrijeme, kao i potrebom za njegovim češćim kontaktom s porodicom.

“Zdravstveno stanje mu se pogoršava”

Prema medicinskom izvještaju dostavljenom MMKS-u, Mladićevo zdravstveno stanje se brzo pogoršava i nalazi se u završnoj fazi života. Ljekari su procijenili da bi smrt mogla nastupiti “u bilo kojem trenutku”, odnosno da se očekuje u narednim sedmicama. Trenutna njega usmjerena je na njegovu udobnost i ublažavanje patnje.

Ipak, Gatti Santana zaključila je da humanitarni razlozi ne opravdavaju izuzetnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu. Istakla je da se Mladiću, uprkos njegovom zdravstvenom stanju, u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo.

Odluku su podržale sudije Aminatt Lois Runeni N’gum, Seymour Panton i Mustapha El Baaj, dok su Alphons Orie i Prisca Matimba Nyambe bili za odobravanje zahtjeva.

O ovakvoj srbijanskoj kampanji ranije su pisale Vijesti.ba.

Najprije, valja napomenuti kako ovo nije prvi put da se zahtijeva Mladićevo puštanje na slobodu radi njegovog “lošeg zdravstvenog stanja”.

Da nije otišao u Haag, raspao bi se

Da bi se razumjela suština ove manipulacije, treba se vratiti u trenutak njegovog hapšenja i izručenja Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Haški ekspert za Vijesti.ba istakao je ranije kako je Mladić zapravo, kada je doveden u Haag, bio u stanju “raspadanja”. Mladić nije doveden u Haag kao snažan vojnik, već kao čovjek u zapuštenom zdravstvenom stanju. Postojala je realna bojazan da neće ni dočekati presudu. Prema svjedočenjima iz Haaga, da je ostao u Srbiji još nekoliko mjeseci, vjerovatno ne bi preživio. Upravo su ga ljekari u pritvorskoj jedinici Tribunala održali u životu dovoljno dugo da se suoči s pravdom. Zahvaljujući sistemu koji Srbija osporava, on je i dalje živ,pišu Vijesti

Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno je 2021. godine osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata, terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Njegova Odbrana ranije je u više navrata tražila puštanje na slobodu zbog zdravstvenih problema, ali su ti zahtjevi odbijeni.

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