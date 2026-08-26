Nedim Sladić za petak najavio “pakao”!

Najpoznatiji bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić za naredni petak, 28. augusta, najavio je izuzetno toplo vrijeme u svim krajevima BiH.

Meteorolozi upravo za taj dan najavljuju vrhunac toplotnog vala koji je zahvatio našu zemlju već neko vrijeme.

U petak se očekuje svojevrsna kulminacija toplotnog vala, a živa u termometru bi se trebala popeti i do 42. podioka…

Kako kaže Sladić, taj dan će vrlo vjerovatno biti najtopliji dan u cijeloj 2026. godini,pišu Vijesti

“U petak, temperature zraka u većem dijelu zemlje su od 36 do 42 °C te će u većini područja centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne vjerovatno biti i najviše vrijednosti za 2026. godinu.

Napomena: korekcija prognostičara nije prikazana na vizualizaciji koja je sirovi izračun prognoznog modela ICON”, napisao je Sladić.

U komentarima Sladić je naveo kako će se, prema prvim prognozama, i u septembru zadržati iznadprosječne temperature te da ćemo i narednog mjeseca moći komotno otići na more.

Facebook komentari