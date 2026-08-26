Katastrofa u Nepalu: Vodena bujica izbrisala cijela naselja

Nepalska policija potvrdila je da su za sada pronađena tijela 18 poginulih, a prema najnovijim informacijama koje je Nepalska turistička zajednica objavila na platformi X, potvrđeno je da se traga za ukupno 384 osobe. Među nestalima je 291 strani državljanin te 93 državljanina Nepala.Nadležne službe i turističke vlasti objavile su da ubrzano rade na provjeri lokacija i sigurnosti svih osoba koje su putovale kroz to područje.Razorna bujica pogodila je u srijedu rano ujutro regiju Rasuwa, smještenu sjeverno od glavnog grada Nepala, Katmandua.

Kineski državni mediji izvještavaju o “velikom broju ljudskih žrtava” uzrokovanih masivnim odronom mulja i zemlje u trgovačkom centru na tibetanskoj strani zajedničke granice.

Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na aktiviranje svih raspoloživih snaga u potrazi za nestalima, kao i na hitno jačanje sistema praćenja i ranog upozoravanja kako bi se spriječile sekundarne katastrofe.Kineska centralna vlada poslala je specijalizovane timove i ljudstvo na područje Tibeta radi vođenja složenih operacija potrage i spašavanja.

Među nestalim turistima Britanci, Indijci, Amerikanci…

Prema službenim podacima Nepalske turističke zajednice, među 291 nestalim stranim državljaninom nalaze se 105 državljana Indije, uz još 37 Indijaca s prebivalištem u inostranstvu, 17 državljana Malezije, 12 britanskih državljana, četiri državljana Južnoafričke Republike, tri Amerikanca te po jedan državljanin Australije i Nizozemske, prenosi Jutarnji list.Za 111 osoba nacionalnost još uvijek nije službeno potvrđena.

Uzrok katastrofe: Potres izazvao lavinu, pa bujicu

Nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Khanal izvijestio je parlament o prvim službenim informacijama s terena. Prema njegovim riječima, područje je oko 8:37 sati po lokalnom vremenu prvo pogodio potres. Snažno podrhtavanje tla potom je pokrenulo razornu lavinu, koja je na kraju izazvala nagle bujične poplave.Khanal je naglasio da Nepal blisko koordinira akcije s Kinom jer je i kineska strana pretrpjela ogromnu štetu.

Na nepalskoj strani trenutno se traga i za pripadnicima službi: nestalo je 26 policajaca, devet pripadnika naoružane policije, 44 vojnika, kao i više službenika carine i imigracione službe.

Nastala je i ogromna šteta na cestama, mostovima, telekomunikacionoj infrastrukturi i hidroelektranama, a najteže su pogođeni okruzi Rasuwa i Nuwakot.

Yee Liang, kineski poduzetnik sa sjedištem u Katmanduu, izjavio je za BBC da njegova logistička kompanija u pogođenom području ima sedam kamiona s kontejnerima i nepalskom posadom,pišu Vijesti

“Izgubili smo kontakt sa svima njima. Nema nikakvog signala i ne možemo dobiti nikoga. Koliko ja znam, nije bilo nikakvog prethodnog upozorenja. Povremenih odrona i klizišta ima, posebno tokom kišne sezone, ali ovo izgleda daleko ozbiljnije“, rekao je Liang.

Dramatične vijesti stižu i s kineske strane granice. Guan Daoxuan iz kineske pokrajine Sichuan ispričao je za BBC kako je u srijedu kasno ujutro izgubio kontakt sa suprugom. Ona je zaposlena u državnoj građevinskoj kompaniji koja radi na izgradnji cesta i mostova na Tibetu.

Budući da je cestovni pristup pogođenom području potpuno prekinut, nepalske vlasti pokušale su poslati helikopter radi izviđanja i spašavanja, ali akciju dodatno otežava i usporava jak vjetar.

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